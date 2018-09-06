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    З'явилося відео падіння вертольота в Києві

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    На місці падіння вертольота працюють слідчі - З'явилося відео падіння вертольота в Києві
    На місці падіння вертольота працюють слідчі

    Вертоліт упав на Трухановому острові вранці 6 вересня

    У мережі з'явилося відео падіння вертольота на Трухановому острові в Києві, яке сталося в четвер, 6 вересня. 

    Нагадаємо, подія сталася 6 вересня близько 07:22. За попередньою інформацією, гелікоптер вилетів з бази, що розташована в Гідропарку. Протримавшись у повітрі приблизно 40 секунд, вертоліт почало кидати та крутити в різні сторони, після чого машина втратила висоту та впала на територію острову.

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    Постраждалими виявилися 62-річний командир-пілот та 70-річний пілот гелікоптеру. Наразі чоловіки з чисельними травмами доправлені до медичного закладу.

    Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2  ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, у тому числі експертизи для встановлення обставин і причин падіння вертольота.

    Стало відомо, що вертоліт належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка.

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