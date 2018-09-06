З'явилося відео падіння вертольота в Києві
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Вертоліт упав на Трухановому острові вранці 6 вересня
У мережі з'явилося відео падіння вертольота на Трухановому острові в Києві, яке сталося в четвер, 6 вересня.
Нагадаємо, подія сталася 6 вересня близько 07:22. За попередньою інформацією, гелікоптер вилетів з бази, що розташована в Гідропарку. Протримавшись у повітрі приблизно 40 секунд, вертоліт почало кидати та крутити в різні сторони, після чого машина втратила висоту та впала на територію острову.
Постраждалими виявилися 62-річний командир-пілот та 70-річний пілот гелікоптеру. Наразі чоловіки з чисельними травмами доправлені до медичного закладу.
Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, у тому числі експертизи для встановлення обставин і причин падіння вертольота.
Стало відомо, що вертоліт належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка.