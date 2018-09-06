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    Власником вертольоту, що впав у Києві, є олігарх

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    Вертоліт розбився на Трухановому острові - Власником вертольоту, що впав у Києві, є олігарх
    Вертоліт розбився на Трухановому острові

    В аварію потрапив вертоліт Eurocopter EC145, який є найдорожчим в Україні

    Вертоліт, який розбився на Трухановому острові в Києві, належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

    Про це ТСН розповів голова правління підприємства Юрій Косюк.

    Також з’ясувалося, що в аварію потрапив вертоліт Eurocopter EC145, який є найдорожчим в Україні.  

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    Нагадаємо, подія сталася 6 вересня близько 07:22. За попередньою інформацією, гелікоптер вилетів з бази, що розташована в Гідропарку. Протримавшись у повітрі приблизно 40 секунд, вертоліт почало кидати та крутити в різні сторони, після чого машина втратила висоту та впала на територію острову.

    Постраждалими виявилися 62-річний командир-пілот та 70-річний пілот гелікоптеру. Наразі чоловіки з чисельними травмами доправлені до медичного закладу.

    Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2  ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, у тому числі експертизи для встановлення обставин і причин падіння вертольота.

    Як повідомлялося, власник «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк за підсумками 2017 року посів шосте місце у рейтингу 100 найбагатших людей України журналу «Фокус». Його статки оцінили в 900 млн доларів.

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