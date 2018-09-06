Власником вертольоту, що впав у Києві, є олігарх



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вертоліт розбився на Трухановому острові

В аварію потрапив вертоліт Eurocopter EC145, який є найдорожчим в Україні

Вертоліт, який розбився на Трухановому острові в Києві, належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Про це ТСН розповів голова правління підприємства Юрій Косюк.

Також з’ясувалося, що в аварію потрапив вертоліт Eurocopter EC145, який є найдорожчим в Україні.

Нагадаємо, подія сталася 6 вересня близько 07:22. За попередньою інформацією, гелікоптер вилетів з бази, що розташована в Гідропарку. Протримавшись у повітрі приблизно 40 секунд, вертоліт почало кидати та крутити в різні сторони, після чого машина втратила висоту та впала на територію острову.

Постраждалими виявилися 62-річний командир-пілот та 70-річний пілот гелікоптеру. Наразі чоловіки з чисельними травмами доправлені до медичного закладу.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, у тому числі експертизи для встановлення обставин і причин падіння вертольота.

Як повідомлялося, власник «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк за підсумками 2017 року посів шосте місце у рейтингу 100 найбагатших людей України журналу «Фокус». Його статки оцінили в 900 млн доларів.