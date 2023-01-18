«Страшно заходити у чат дитсадочка». Що відбувається на місці трагедії у Броварах

Вертоліт упав поблизу дитячого садка та багатоповерхівки: є загиблі та поранені

Мешканці міста зносять дитячі іграшки та квіти до дитсадка

Сьогодні, 18 січня, у Броварах на Київщині впав гвинтокрил із керівництвом МВС. Станом на 15 годину загинуло 14 осіб, серед яких дитина та весь екіпаж гелікоптера з посадовцями та їх помічниками й охороною.

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Містяни вже почали зносити дитячі іграшки та квіти до дитсадка. Лишають їх біля сусідніх будинків, оскільки рятувальники не пускають на місце аварії нікого, окрім рідних.

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«В мене дитина захворіла, температура. Вирішили, що сьогодні день пропустить, завтра вже піде. Зараз мені страшно заходити у чат нашої групи, не знаю… Принесли квіти, але не знаю, що може допомогти батькам», – розповідає Інна, місцева мешканка, дитина якої сьогодні пропустила день у дитсадку.

Імовірно, припускає Інна, ходитимуть в інший садочок, розташований поруч. Проте чи знайдеться там місце для кількох десятків дошкільнят – невідомо.

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Містяни приносять квіти у пам'ять про загиблих у трагедії фото: Главком

На місці досі працюють психологи – зокрема, штаб допомоги організували у приміщенні школи, розташованої біля дитсадка. Там люди, які цього потребують, можуть випити гарячий чай, взяти воду або теплі речі, які також принесли небайдужі містяни. Як повідомила одна з психологів, вранці окрім психологів ДСНС на місці працювали й інші фахівці, які підтримували рідних загиблих і постраждалих. Поміжний штаб планують не закривати до вечора – допоки буде потреба та люди, яким потрібна допомога.

Зазначимо, у Броварах завершилися пошукові роботи. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

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Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух, унаслідок чого сталось займання.

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Зауважимо, у катастрофі загинуло керівництво МВС.

Крім того, МВС назвало імена пілотів та пасажирів гвинтокрила, що впав у Броварах (список).

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.