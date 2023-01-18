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«Страшно заходити у чат дитсадочка». Що відбувається на місці трагедії у Броварах

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Страшно заходити у чат дитсадочка». Що відбувається на місці трагедії у Броварах
Вертоліт упав поблизу дитячого садка та багатоповерхівки: є загиблі та поранені
фото: Главком

Мешканці міста зносять дитячі іграшки та квіти до дитсадка

Сьогодні, 18 січня, у Броварах на Київщині впав гвинтокрил із керівництвом МВС. Станом на 15 годину загинуло 14 осіб, серед яких дитина та весь екіпаж гелікоптера з посадовцями та їх помічниками й охороною. 

Містяни вже почали зносити дитячі іграшки та квіти до дитсадка. Лишають їх біля сусідніх будинків, оскільки рятувальники не пускають на місце аварії нікого, окрім рідних.

«В мене дитина захворіла, температура. Вирішили, що сьогодні день пропустить, завтра вже піде. Зараз мені страшно заходити у чат нашої групи, не знаю… Принесли квіти, але не знаю, що може допомогти батькам», – розповідає Інна, місцева мешканка, дитина якої сьогодні пропустила день у дитсадку.

Імовірно, припускає Інна, ходитимуть в інший садочок, розташований поруч. Проте чи знайдеться там місце для кількох десятків дошкільнят – невідомо.

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Містяни приносять квіти у пам'ять про загиблих у трагедії
фото: Главком

На місці досі працюють психологи – зокрема, штаб допомоги організували у приміщенні школи, розташованої біля дитсадка. Там люди, які цього потребують, можуть випити гарячий чай, взяти воду або теплі речі, які також принесли небайдужі містяни. Як повідомила одна з психологів, вранці окрім психологів ДСНС на місці працювали й інші фахівці, які підтримували рідних загиблих і постраждалих. Поміжний штаб планують не закривати до вечора – допоки буде потреба та люди, яким потрібна допомога.

Зазначимо, у Броварах завершилися пошукові роботи. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух, унаслідок чого сталось займання.

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Зауважимо, у катастрофі загинуло керівництво МВС.

Крім того, МВС назвало імена пілотів та пасажирів гвинтокрила, що впав у Броварах (список).

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

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«Страшно заходити у чат дитсадочка». Що відбувається на місці трагедії у Броварах
«Страшно заходити у чат дитсадочка». Що відбувається на місці трагедії у Броварах
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