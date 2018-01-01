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    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва

    З вечора 8 лютого і до ранку 9 лютого Київ засипало снігом
    Користувачі соцмереж опублікували фото і відео «білої» столиці. [GALLERY_BLOCK] Протягом ночі в Києві чергували 270 одиниць техніки Київавтодору і 193 людини в складі бригад із ручного прибирання, повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА Також на службу вийшли 34 одиниці техніки та 158 співробітників
    • Сьогодні, 13:13
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    З вечора 8 лютого і до ранку 9 лютого Київ засипало снігом

    Користувачі соцмереж опублікували фото і відео «білої» столиці.

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    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва
    Фото: Анастасія Шкала, obozrevatel.com

    Протягом ночі в Києві чергували 270 одиниць техніки Київавтодору і 193 людини в складі бригад із ручного прибирання, повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА

    Також на службу вийшли 34 одиниці техніки та 158 співробітників Київпастрансу.

    Джерело: Gazeta.ua

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