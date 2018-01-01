Біла столиця. Яскраві фото засніженого Києва

З вечора 8 лютого і до ранку 9 лютого Київ засипало снігом

Користувачі соцмереж опублікували фото і відео «білої» столиці. [GALLERY_BLOCK] Протягом ночі в Києві чергували 270 одиниць техніки Київавтодору і 193 людини в складі бригад із ручного прибирання, повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА Також на службу вийшли 34 одиниці техніки та 158 співробітників