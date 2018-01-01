На Подолі заблоковано рух трамваїв

«Герой парковки» покинув автівку прямо на трамвайних коліях

Сьогодні на столичному подолі сталася ДТП - автомобіль «Тойота» заблокував рух громадського транспорту. Про це інформує паблік, «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком». «Водій цього чудового автомобіля Toyota, державний номер # AA7747PB, плювати хотів на всіх. Просто припаркувався прямо на рейках і