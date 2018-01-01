На Подолі заблоковано рух трамваїв
- Сьогодні, 11:57
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«Герой парковки» покинув автівку прямо на трамвайних коліях
Сьогодні на столичному подолі сталася ДТП - автомобіль «Тойота» заблокував рух громадського транспорту.
Про це інформує паблік, «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком».
«Водій цього чудового автомобіля Toyota, державний номер # AA7747PB, плювати хотів на всіх. Просто припаркувався прямо на рейках і пішов. Тепер трамваї на Подолі стоять», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що зупинено роботу столичного фунікулеру.