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    На Подолі заблоковано рух трамваїв

    «Герой парковки» покинув автівку прямо на трамвайних коліях
    Сьогодні на столичному подолі сталася ДТП - автомобіль «Тойота» заблокував рух громадського транспорту. Про це інформує паблік, «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком». «Водій цього чудового автомобіля Toyota, державний номер # AA7747PB, плювати хотів на всіх. Просто припаркувався прямо на рейках і
    • Сьогодні, 11:57
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    «Герой парковки» покинув автівку прямо на трамвайних коліях

    Сьогодні на столичному подолі сталася ДТП - автомобіль «Тойота» заблокував рух громадського транспорту.

    Про це інформує паблік, «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком».

    «Водій цього чудового автомобіля Toyota, державний номер # AA7747PB, плювати хотів на всіх. Просто припаркувався прямо на рейках і пішов. Тепер трамваї на Подолі стоять», - йдеться у повідомленні.

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    На Подолі заблоковано рух трамваїв
    На Подолі заблоковано рух трамваїв

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що зупинено роботу столичного фунікулеру.

    ДТП автомобіль
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