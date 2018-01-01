Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
- Сьогодні, 15:58
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Київ 1980-х років
І це в самий розпал будівництва «світлого комуністичного майбутнього»!
У киян, які пам'ятають ці «пейзажі», напевно немає ностальгії за радянською ковбасою. Чому? Тому що реалії були суворішими, ніж їх зображувала пропаганда. Так непривабливо виглядали деякі райони української столиці в середині 1980-х років.
Як видно на знімках, поки жителі СРСР і іноземні туристи захоплювалися Хрещатиком, соборами в центрі міста, люди в трохи віддалених районах «насолоджувалися» життям в руїнах: старі будинки, брудні вулиці і т. д. І це в самий розпал будівництва «світлого комуністичного майбутнього».
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Джерело: Клуб Коренного Киевлянина