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    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років

    І це в самий розпал будівництва «світлого комуністичного майбутнього»!
    У киян, які пам'ятають ці «пейзажі», напевно немає ностальгії за радянською ковбасою. Чому? Тому що реалії були суворішими, ніж їх зображувала пропаганда. Так непривабливо виглядали деякі райони української столиці в середині 1980-х років.  Як видно на знімках, поки жителі СРСР і іноземні туристи захоплювалися Хрещатиком, соборами
    • Сьогодні, 15:58
    • Розсилка
    Київ 1980-х років
    Київ 1980-х років

    І це в самий розпал будівництва «світлого комуністичного майбутнього»!

    У киян, які пам'ятають ці «пейзажі», напевно немає ностальгії за радянською ковбасою. Чому? Тому що реалії були суворішими, ніж їх зображувала пропаганда. Так непривабливо виглядали деякі райони української столиці в середині 1980-х років. 

    Як видно на знімках, поки жителі СРСР і іноземні туристи захоплювалися Хрещатиком, соборами в центрі міста, люди в трохи віддалених районах «насолоджувалися» життям в руїнах: старі будинки, брудні вулиці і т. д. І це в самий розпал будівництва «світлого комуністичного майбутнього».

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    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років
    Недобудоване світле комуністичне майбутнє. Нетрі Києва на знімках 1980-х років

    Джерело: Клуб Коренного Киевлянина

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