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Пожежа у львівській багатоповерхівці: рятувальники евакуювали 47 людей (фото)

Олександра Матвійчук
glavcom.ua
Пожежа у львівській багатоповерхівці: рятувальники евакуювали 47 людей (фото)
На місці працювали 35 рятувальників
фото: ДСНС

На момент прибуття вогнеборців з вікна квартири вибивалось полум’я

У понеділок, 2 січня, під час гасіння пожежі у Львові рятувальники евакуювали 47 людей, з них – п'ятеро дітей. Про це повідомляє ДСНС.

Вранці 2 січня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Під Голоском, 17. Пожежа виникла в квартирі на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

«На момент прибуття вогнеборців з вікна квартири вибивалось полум’я, а сходова клітина була щільно заповнена токсичними продуктами горіння», - йдеться у дописі.

На 4 поверсі, біля палаючої квартири, рятувальники виявили її власника 1957 року народження, який був при свідомості, але рухатись далі вже не міг. Вогнеборці вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Він отримав опіки голови, шиї, обох кистей рук І-ІІ ступеня.

За допомогою рятувальних пристроїв вивели з верхніх поверхів 31 особу, з них - 5 дітей, а також кота. Також з нижніх поверхів було евакуйовано 15 осіб.

О 6:36 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 17 кв.м, вікно, пошкоджено стіни та стелю на площі 100 кв.м.

На місці працювали 35 рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 2 січня рашисти завдали ударів по Нікопольському та Кам‘янському районах Дніпропетровської області. Через вибух почалася пожежа на території приватного підприємства.

Раніше повідомляли, що 31 грудня російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини. Обстріл спричинив масштабні пожежі. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти. 

«У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих не було», – ідеться у повідомленні.

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Теги: пожежа Львів рятувальники квартира евакуація

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