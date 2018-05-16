В очікуванні реконструкції Контрактова нагадує курортну набережну 90-х років (фотогалерея)

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Фото: Саша Птааг Контрактова площа

Перша міська пішохідна площа досі не має чітких правил проведення масових заходів

Контрактова площа, починаючи з новорічних свят, не стоїть порожньою. В очікуванні старту реконструкції, столичні чиновники почали дозволяти проводити на пішохідній площі різноманітні заходи: ярмарки, концерти, змагання на картингах та навіть автошоу.

Крім того, з кінця грудня 2017 року на Контрактовій знаходиться величезне колесо огляду, яке мають демонтувати на початку червня, якщо не подовжать дозвіл на розміщення.

Перша міська пішохідна площа досі не має чітких правил проведення масових заходів. Тому тут завжди грає гучна музика, хоча поряд знаходиться вищий навчальний заклад – Києво-Могилянська Академія. Дим від мангалів йде прямо на площу та перехожих, а під кіосками з їжею збираються брудні калюжі.

Київський фотограф Саша Птааг зробив фоторепортаж про поточний стан Контрактової площі, яка зараз більше нагадує пострадянську курортну набережну чи луна-парк з 1990-х років.

Нагадаємо, Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного буде реконструйовано. Наразі завершено ескізний проект перетворення.

Джерело: Хмарочос