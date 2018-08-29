Благодійний фонд у школі. Куди утікають батьківські кошти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чому батьки заплатили за дуже потрібну реконструкцію набережної або масштаби недофінансування школи 128

Мовою оригіналу

Интересный документ попал к нам из родительских групп в школе 128. Согласно нему, благотворительный фонд «Моя рідна школа № 128» вложил в новую школу на 59976,75 грн. больше, чем в этот самый фонд поступило.

Но мы ж прекрасно понимаем на кого рассчитана якобы переплата фондом - просто нет предыдущих отчетов об освоенных средствах за прошлые годы, где сразу после ремонта такса на посещение школы составляла 200 грн с носа за месяц обучения, а на летних каникулах такой себе дисконт - всего 100 грн/месяц

Немного визуализировав траты, можно заметить, что самые затратные расходы это охрана, содержание самого этого фонда и доплата педагогам.

Вообще охрана школ достаточно выгодное занятие. Судите сами, за год на это потрачено 342 190 грн или 937 грн. 50 коп за смену. Покажите этих охранников, просто интересно как при средней цене 400 грн сутки-трое они выбили себе такие зарплаты.

Также интересный пункт доплат. Депутат Олесь Маляревич у себя на странице писал хвалебные фанфары о том какие они молодцы, что учителям выплатили премии и повысили зарплаты. Не хватает?

И второй вопрос как проводились доплаты? В конверте? Тогда это 320 000 грн штрафа за теневые зарплаты. И этот отчет - как минимум, косвенное доказательство и основание для проверки. Кстати, все ли учителя получили доплаты? Всего в этой школе 51 учитель. Если учесть, что им за кружки доплачивают 138 144 грн 05 коп или по 46 048 грн раз в квартал, то доплата составляет где-то 902 грн. Кстати, в школе 128 после открытия были бесплатные кружки, теперь за всё надо платить, даже если ребенок на кружки и не ходит.

Не смотря на то, что бассейн школы 128 работает даже ночью, директору Олегу Сайко не хватило 27 439 грн на обслуживание бассейна.

Отдельно хотелось бы отметить оплату интернета. Ну хоть за электричество не брали и на том спасибо. А вообще 6500 грн в месяц это ж недорого? У Укртелекома за эти деньги 500 мбит.

На «другое-такое» ушло 38 246 грн 46 коп. Если разделить на 12 месяцев, то выходит 3200 грн. Почти как минимальная зарплата.

Куда потратило 213 153 грн 30 коп само руководство фонда можно узнать из этой инфографики:

Вообще, государственные закупки это очень регулируемая и в принципе прозрачная тема, взять хотя бы то же Прозорро. Чего не скажешь о благотворительном фонде. Вы ж видели какие зарлаты у охранников? А возможность влиять на размер доплат учителям разве косвенно не может влиять на непредвзятость в оценке успеваемости учащихся (эдакая коррупция)? Конечно, можно возразить, что это оплата за платные кружки, но вот незадача - все дополнительные занятия вроде как оплачиваются напрямую в казначейство по статье «освітні послуги».

Как показала судебная практика, наш интернет-ресурс читают те, кто принимает решения по сути когда надо. Поэтому данная статья может быть интересна начальницеУправления образования Днепровского района Иваниной Наталии Васильевне чтобы не было такого «А мы не знали». А также первому заместителю в постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам БЮДЖЕТА и социально-экономического развития Маляревичу Олесю Викторовичу чтобы приоритеты были не только в пользу благоустройства лавочек и тротуарных плиток. К сожалению, выходцу из Ровенской области Олегко Петровцу оставим комментировать благоустройства на чудо-сервисе О!Легко, ведь тема поборов в учебных заведениях явно не в его интересах на бэхе за без малого миллион .

У непосвященных может возникнуть вопрос. Причем здесь Олесь Маляеревич к этой школе? Да хотя бы потому что рекламный баннер его детища Джуниора до сих пор красуется на заборе спортивной площадки с ограниченным доступом и на момент реконструкции школы 128, он чуть ли не каждый день подавал оперативные сводки о том, как движется ремонт.

К сожалению,депутат не понимает, что отремонтировать и открыть школу недостаточно.

Школу надо еще и содержать. Как и содержать другие проекты, типа «Собачьих уборн» ивело-экспресса. Но содержать надо за счет налогов, а не миллионного оборота налика в школе и аффилированных благотворительных фондах с дополнительными перерасходом на их содержание. Иначе все время будем читать хвалебнные оды о масштабах инвестиций и паралельно наблюдать, что администрации школ не гнушаются собирать деньги даже на летних каникулах.

Ну и причем здесь ремонт набережной спросите Вы? Русановскую набережную уже ремонтировали в 2011-м году. В 2017-м на не ремонт при поддержке Олеся Маляревича на неё вбухали 14 170 000,00 грн, но работы не успели закончить т.к. этой зимой цемент особенно плохо схватывался, то в 2018-м продолжили еще на 9 657 525,19 грн. Представляете скольким семьям с учениками можно было бы облегчить жизнь если бы эти деньги пустить по смете по школам Днепровского района?

Ниже инфографика показывает какой бы вклад могли родители не делать в школы если бы его вычли при планировании бюджета на очень нужные и масштабные реконструкции. Иными словами, каждое такое "спрыяння" в очень нужное благоустройство от депутата - это минус с нашего личного бюджета.

Какой выход из ситуации?

Не вступайте в это землячество да и не платите за неэффективный менеджмент голословных горлопанов. Они только темой благоустройства и живут, а поддерживать процессы образования и медицины не могут. Требуйте если не выделения средств на учебные заведения, то хотя бы декларирование потребностей в соответствующих сметах при планировании бюджетов.

О том, как «проходят» конкурсы на директоров школ, сколько стоит, за сколько отбиваются инвестиции в должность директора школы и кто решает смотрите здесь.

Всех с наступающим Днем Знаний!

Джерело: Юрій Лагутов, Русановка.org

Думки авторів не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»