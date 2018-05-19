

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорожні умови у столиці України далекі від того, аби зватись цивілізованими, особливо у відношенні велосипедистів.

Так, до велосипедного Амстердаму нам далеко, як до польоту на Марс, однак покрутити педалі з користю і насолодою у столиці та її околицях усе ж можна. Ось найцікавіші маршрути, які можна відправити собі на телефон.

Велосипедні доріжки на вулицях Києва знайти вкрай непросто, особливо за межами центру міста. Та ми знайшли кілька цікавих маршрутів і пропонуємо відправити їх на свій смартфон, аби вихідними проїхатись красивими місцями столиці.

Вибираючи маршрут, велосипедистам варто пам'ятати, що в безпосередній близькості від Верховної Ради України, КМДА та навколо музею Великої Вітчизняної війни кататися на велосипедах заборонено.

Київський велотрек

Запуск кільцевої траси для велоперегонів у Києві минулого року викликав чимало галасу, адже довгий час спортивний комплекс перебував у стані розрухи. Однак відомий прихильник велосипедів Віталій Кличко зробив усе можливе, аби ледь не знищений велотрек знову почав працювати. Отож, якщо маєте спортивний трековий велосипед, у вашому розпорядженні буде широке кільце з кількома велосипедними доріжками, що мають нахил. Довжина велосипедної доріжки 286 метрів, максимальний кут нахилу полотна 38 градусів, а максимально допустима швидкість – 73,58 км/год. Адреса Київського велотреку – вул. Б.Хмельницького 58-60, та заїзд на майданчик здійснюється з вулиці Михайла Коцюбинського.

Голосіївський парк

Через величезну територію Голосіївський парк часто називають лісом, та парк є лише частиною лісу, що тягнеться до Пирогово з одного боку і Корчуватого – з іншого. Тут велосипедисти знайдуть численні асфальтовані доріжки на схилах та пагорбах, стежинки на кручах, та неторовані смуги перешкод для велокросу. Чудові краєвиди і свіже повітря. Озера з водними станціями, де можна орендувати човен або катамаран і покрутити педалі ще й на воді. А ще на самому краю парку, з боку Голосіївського проспекту біля пам’ятника Максиму Рильському ентузіасти власними силами збудували трасу для BMX. Голосіївський парк простягається уздовж станцій метро «Голосіївська», «Виставковий центр» та «Іподром».

ВДНГ

З Голосіївського парку можна потрапити на територію ВДНГ, навіть не помітивши цього. Майже уся площа Виставкового центру вкрита асфальтом, тож тут добре почуватимуться власники шосейних велосипедів. Тут є де відпочити і перекусити, а у спеку можна освіжитись у басейні. У багатьох будівлях працюють постійно діючі атракціони. На території та поряд працює чимало сервісів з прокату велосипедів і іншого транспорту, як то гіробордів чи дріфт-картів. У дні проведення заходів доступ на територію ВДНГ здійснюється за квитками.

Феофанія

Феофанія – пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнонаціонального значення. Це один з найдоглянутіших парків країни, де кататись на велосипеді, так само як гуляти пішки – саме задоволення. Чудовий асфальт, озера, фонтани, альтанки, одним словом – цивілізація. В’їзд на територію парку Феофанія з вулиці Академіка Лебедєва. Пирогово

Ще одна місцевість, що прилягає до Голосіївського парку і може зацікавити велосипедистів – «Національний музей народної архітектури та побуту України», більш відомий у народі як «Пирогово», за назвою села, що було тут колись. Це найбільший музей під відкритим небом у Європі, його територія розкинулась на 133 гектарах землі. Більшість території вкрита деревами, та чимало й відкритих місць. У Пирогово можна сумістити корисне з цікавим, придбавши квиток та відвідавши експозицію музею. Або ж влаштувати пікнік на одній з галявин з альтанками. Тут добре почуватимуться власники гірських велосипедів, оскільки маршрут протяжністю у 6,4 км проходить пересіченою місцевістю.

Парк Дружби народів

Парк Дружби народів – одне з найпопулярніших місць для катання на велосипеді в Києві. Територія величезна, але заблукати тут важко, оскільки розташований він на річковому острові. У парку відкривається мальовничий вид на Дніпро, можна покататися на човні, водних лижах або пограти в пейнтбол. Парк розташований між станцією метро «Петрівка» та житловим масивом Троєщина.

Труханів острів

Ще один дніпровський острів, котрий притягує велосипедистів. Тут можна знайти і численні асфальтовані доріжки, а ґрунтові стежки. Влітку відпочити після катання можна на одному з пляжів. З Труханового острову можна доїхати до Парку Дружби Народів.

Парк Політехнічного інституту

Парк КПІ популярне місце катання на велосипеді і роликах неподалік від центральної зони Києва. Тінистими алеями прокладено багато доріжок, найдовша з яких утворює замкнене коло, протяжністю рівно два кілометри. З недоліків парку КПІ – сусідство з пожвавленим проспектом Перемоги. Дістатись до парку можна від станції метро «Політехнічний інститут»

Парк «Нивки»

Трохи далі за КПІ знаходиться парк «Нивки». Колись тут була дача київського генерал-губернатора, потім у цій місцевості селили партійних діячів, а у 1972 році був розбитий парк. Асфальтовані доріжки пролягають переважно схилами, та підйоми не надто круті а відстані не дуже великі, тож навантаження буде помірним. Об'їхавши парк по периметру, ви намотаєте не більше 4 км. По сусідству з парком Нивки є ще одна зелена зона, придатна для велосипедних мандрівок – Сирецький парк. Парк розташований уздовж проспекту Перемоги від станції метро «Берестейська» до станції «Нивки». Біля станції «Берестейська» працює майданчик з трамплінами.

Сирецький парк

Розташований цей парк трохи поодаль від проспекту Степана Бандери, найближча станція метро – «Дорогожичі». У Сирецькому парку небагато асфальтованих доріжок, зате є діюча дитяча залізниця і мальовничий міст з дерев’яними доріжками.

Ботанічний сад імені Фоміна

У самому серці столиці розташований ботанічний сад з мальовничими алеями, схилястими доріжками, альтанками і дитячими майданчиками. Тут завжди людно. Проїхавши кільцевою доріжкою ботсаду ви подолаєте не більше 3 кілометрів. Дістатись до ботанічного саду імені Фоміна можна від станцій метро «Університет» або «Льва Толстого».

Ботанічний сад імені Гришка

Величезна територія, широкі асфальтовані доріжки на схилах загальною протяжністю понад 20 кілометрів. Чаруючі краєвиди, рідкісні рослини і квіти, тематичні куточки, що переносять відвідувачів у різні частини світу, водойми, місця для відпочинку та дитячі майданчики. Якщо втомились крутити педалі – до виходу з парку можна під’їхати на електричному авто-потязі. З ботсаду можна потрапити на Співоче поле, де також є де проїхатись. Дістатись до ботанічного саду імені Гришка можна від станції метро «Дружби народів» або «Видубичі».

Оболонська набережна

Останньою локацією для велосипедистів на правому березі Києва у нашому списку є набережна Дніпра в новій частині житлового масиву Оболонь. Асфальтована доріжка і річкове повітря з чудовим краєвидом гарантовані. Однак тут завжди людно, окрім пішоходів проїзд ускладнюють численні вуличні кафе та лотки. Протяжність маршруту складає трохи більше 4 км. Якщо не сподобається – можна трохи проїхатись до парку Дружби Народів. Дістатись до набережної можна від станцій метро «Оболонь», «Мінська» або «Героїв Дніпра».

«Стежка здоров'я» в парку Партизанської слави

Лівий берег Києва – царство асфальту, та з велодоріжками тут так само складно, як і у інших районах столиці. Одне з небагатьох місць, пристосованих для прогулянок на двоколіснику є «Стежка здоров'я» в Дарниці. Шестикілометрову ділянку втрамбованої ґрунтової стежки оснащено ліхтарями, є спортивні майданчики. «Стежка здоров'я» починається на вулиці Тростянецькій, одразу за перехрестям з трамвайними коліями.

Микільський ліс

У Микільському лісі на околиці Києва обладнано спеціальну стежку для велосипедистів. Тут є дорожні знаки і покажчики пройденої відстані. Велосипедний маршрут проходить через сосновий ліс, тож тут можна подихати свіжим повітрям, відпочити від міського гамору, помилуватись природою. Протяжність маршруту 5,4 км. Найближчі станції метро – «Бориспільська» та «Червоний хутір».

Пуща-Водиця

На околицях Києва є дві цікаві локації, немов створені для велосипедів. Одна з них – курортне містечко Пуща-Водиця. Дістатись сюди можна від станції метро «Контрактова площа» трамваєм № 12. При цьому за перевезення велосипеду у трамваї за правилами платити не потрібно. Діставшись Пуща-Водиці ви знайдете густий ліс з хорошими грунтовими доріжками і великою кількістю озер з піщаними пляжами. У пунктах прокату можна винайняти педальний катамаран або човен. Якщо залишаться сили, можна повернутись до Києва можна своїм ходом.

Межигір'я

Ще одна цікава місцина для катання на велосипеді – резиденція колишнього президента України, знана, як Межигір'я. За рівнем впорядкованості території цій парковій зоні немає рівних, а численні асфальтовані доріжки дозволяють прокласти кілька цікавих маршрутів. Найкоротший з них має протяжність 4,3 км. Однак потрапити на територію Межигір'я можна лише за наявності квитка. Та й дістатись до самого маєтку непросто, оскільки вздовж траси, що сполучає його з Києвом виділених велодоріжок немає, а їхати потрібно близько 15 км від станції метро «Героїв Дніпра» або «Мінська».

Джерело: 24 канал