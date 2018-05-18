У Саакашвілі відповіли на «платіжки» за мітинги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Сакварелідзе

«Усі наші області на самофінансуванні, їм допомагає середній бізнес»

У листопаді 2017-го у ЗМІ з’явилися так звані кошториси «маршів за імпічмент» під керівництвом Михайла Саакашвілі: скільки людей, з якого регіону звозили на ці акції, і скільки на це витрачалось грошей. Один із представників «Руху нових сил Михайла Саакашвілі», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв’ю «Главкому» сказав, що даний факт – це просто «смішно».

«Я не буду зараз ображати цих людей, і сам себе не буду ображати, і взагалі коментувати це питання. Тому що там були дуже якісні люди. Там був середній клас України, причому не «середній клас» Луценка, а реальний, який жертвував чотирма годинами свого часу по неділях», - говорить Сакварелідзе.

За його словами, останні кілька маршів вони не привозили людей в Київ взагалі, а проводили акції безпосередньо в регіонах.

«До цього регіони самі звозили до Києва людей, нам багато допомагають на місцях. Наприклад, є людина в Одеській області, яка поставила на своїх білбордах рекламу наших акцій. Я його взагалі не знав, потім подзвонив, подякував, ми з ним познайомились, коли він приїхав на мій суд. Усі наші області на самофінансуванні, їм допомагає середній бізнес», - переконує Сакварелідзе.

На питання «Хто саме допомагає?» Сакварелідзе відповів: «Я ж не божевільний, щоб підставляти цих людей, яких потім «порвуть» СБУ та податкова».

«150 обшуків провели по всій Україні у наших активістів, - говорить він. - Шукали так звані гроші Курченка, вибухівку та гранатомети, і досі шукають. Сьогодні, наприклад, до мене можуть прийти з обшуком. Якщо ми злочинці, то невже після того, як нас викрили півроку тому як «руку Кремля», будемо у себе зберігати вибухівку, автомати і гроші Курченка? Ці ж 150 обшуків по всій країні не виявили жодного долара чи гривні. Тож для чого це робиться? Виключно, щоб залякати і зарубати мирний протест людей, який так і залишився мирним».

Щодо організації мітингів Сакварелідзе підкреслює, що «Рух нових сил» не вів ніяких кошторисів і ніхто не рахував, кому скільки платити.

«У всіх країнах на мирні акції люди їдуть на автобусах, метро чи самі винаймають транспорт. Дехто кілька разів приїхав на поїзді, бо не було грошей на автобус. Але ніхто цим людям не платив, щоб вони приїхали і виступили на марші», - переконує Сакварелідзе.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка