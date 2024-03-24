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У Києві під капотом машини сховалася змія

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві під капотом машини сховалася змія
Молочна змія Кемпбела
фото з відкритих джерел

Тварину транспортували до тимчасового дому на час пошуку господаря

Зоозахисники дістали змію з-під капота автівки в Києві. Нею виявилася молочна змія Кемпбела з родини вужевих. Про це розповіли в Kyiv Animal Rescue Group.

Як плазун з'явився під капотом автівки, невідомо. «Скоріш за все одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілось пригод та екстриму», – вважають у Kyiv Animal Rescue Group.

Після того, як змію витягнули з-під капота, тварину транспортували до тимчасового дому на час пошуку господаря.

Зазначимо, що Молочна змія Кемпбела є неотруйною. Її ще називають «молочною змією Пуебли» та «поперечносмугою королівською змією» через смугасте забарвлення. Мешкає вона переважно в гірських районах центральної Мексики, зокрема у штатах Пуебла, Морелос та Оахака. Довжина такої тварини – 70-120 см.

Раніше в одному із супермаркетів Дніпра помітили пітона

Також в одній з квартир на бульварі Верховної Ради у Києві мешканка виявила змію, яка повзла по долівці. Через мить плазун зник під шафою, де просидів цілий день.

Крім того, дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі. 

Нагадаємо, у Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію.

Нещодавно у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою. 

До слова, влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.

Теги: Київ машини тварини

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Київ

У Києві під капотом машини сховалася змія
У Києві під капотом машини сховалася змія

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