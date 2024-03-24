У Києві під капотом машини сховалася змія
Тварину транспортували до тимчасового дому на час пошуку господаря
Зоозахисники дістали змію з-під капота автівки в Києві. Нею виявилася молочна змія Кемпбела з родини вужевих. Про це розповіли в Kyiv Animal Rescue Group.
Як плазун з'явився під капотом автівки, невідомо. «Скоріш за все одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілось пригод та екстриму», – вважають у Kyiv Animal Rescue Group.
Після того, як змію витягнули з-під капота, тварину транспортували до тимчасового дому на час пошуку господаря.
Зазначимо, що Молочна змія Кемпбела є неотруйною. Її ще називають «молочною змією Пуебли» та «поперечносмугою королівською змією» через смугасте забарвлення. Мешкає вона переважно в гірських районах центральної Мексики, зокрема у штатах Пуебла, Морелос та Оахака. Довжина такої тварини – 70-120 см.
Раніше в одному із супермаркетів Дніпра помітили пітона.
Також в одній з квартир на бульварі Верховної Ради у Києві мешканка виявила змію, яка повзла по долівці. Через мить плазун зник під шафою, де просидів цілий день.
Крім того, дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі.
Нагадаємо, у Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію.
Нещодавно у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою.
До слова, влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.
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