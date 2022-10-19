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ЗСУ знищили російського «Змія Горинича» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили російського «Змія Горинича» (відео)
УР-77 «Метеорит» виготовляється з 1977 року
фото з відкритих джерел

Ворог застосовує установку для штурму позицій, скидаючи на українські укріплення півтори тонни вибухової речовини

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищили російську установку розмінування УР-77 «Метеорит».  Її у народі прозвали «Змієм Гориничем» за характерний вогняний вал, який вона створює перед собою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Установку, яка призначена для проходу в мінних полях, ворог застосовує за іншим призначенням. «Незважаючи на те, що дана техніка призначена для пророблення проходів в мінних полях, останнім часом ворог застосовує її для штурму позицій, скидаючи на українські укріплення півтори тонни вибухової речовини», – йдеться у повідомленні.

УР-77 «Метеорит» виготовляється з 1977 року. Установка складається з базової гусеничної машини, створеної на базі самохідної гаубиці 2С1 «Гвоздика», пускової установки та боєкомплекту з двох зарядів розмінування.

Нагадаємо, українська армія вперше у світі знищила радар управління вогнем нової російської зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф». Її російські розробники позиціонували як практично невразливу, однак українські воїни змогли знищити С-400, коли вона перебувала у розгорнутому стані.

Теги: військова техніка ЗСУ розмінування машини Генштаб ворог відео

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