  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Антикорупційна громадська організації&nbsp; покепкувала із відстороненого&nbsp;голови Конституційного суду Олександра Тупицького - Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Антикорупційна громадська організації  покепкувала із відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького
    фото: facebook/TransparencyInternationalUkraine

    Що чекає на вас у 2022 році за найсмішнішим гороскопом

    Антикорупційна організація Transparency International Ukraine підготувала незвичайний гороскоп з українськими політиками на честь китайського Нового року. Про це повідомляється на їхній сторінці у Facebook.

    «У картках – неоціненна інформація про знаки зодіаку відомих фігурантів, а також наша інтерпретація річного передбачення. Don't take it too seriously. Як відомо, господарем цього року стане Блакитний Водяний Тигр, який уособлює хоробрість, владу та справедливість. Щиро вболіваємо за те, щоб відповідальні люди на місцях мали саме такі риси і переконання. А ми готові «прокачати» ваші сили, для цього маємо багато інструментів та можливостей!», – йдеться у пості.

    У календар додали Віктора Януковича, Геннадія Труханова, Іллю Киву, Олега Татарова, Романа Насірова, Павла Вовка, Максима Микитася, Олександра Юрченка, Олександра Тупицького, Сергія Курченка, Борислава Розенблата, Вадима Альперіна та Володимира Козака.

    Гороскоп для тигрів з Віктором Януковичем звучить так: «Астрологи прогнозують, що у 2022 році тигри сяятимуть яскравіше за будь-яку зірку, тож впевнено йдуть до своїх цілей. Тільки, будь ласка, якщо ви Янукович – не в Україні».

    Для кроликів з Олександром Тупицьким пророкують таке: «на кроликів очікують вигідні пропозиції, несподівані приємні обставини, виконання бажань. Сподіваємось, подалі від Конституційного суду України».

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)
    фото: facebook/TransparencyInternationalUkraine

    «Зірки кажуть, що не усім зміям посміхнеться тигр. Але позитив точно буде на боці творчих зміїв: вийде знайти натхнення і створити шедевр. А ми знаємо, які вони винахідливі. Наслухалися в Антикорсуді», – зазначили в організації Transparency International Ukraine та доповнили текст світлинами Іллі Киви та Геннадія Труханова.

    Нагадаємо, художник на картинах іронічно зобразив Зеленського, Разумкова та Арахамію.

    Читайте також:
    Теги: Віктор Янукович Роман Насіров Сергій Курченко політика Transparency International астрологія Facebook Максим Микитась Геннадій Труханов Ілля Кива Вадим Альперін Олег Татаров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)