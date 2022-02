Кива-змія, Тупицький-кролик. Смішний китайський гороскоп із політиками (фото)

Що чекає на вас у 2022 році за найсмішнішим гороскопом

Антикорупційна організація Transparency International Ukraine підготувала незвичайний гороскоп з українськими політиками на честь китайського Нового року. Про це повідомляється на їхній сторінці у Facebook.

«У картках – неоціненна інформація про знаки зодіаку відомих фігурантів, а також наша інтерпретація річного передбачення. Don't take it too seriously. Як відомо, господарем цього року стане Блакитний Водяний Тигр, який уособлює хоробрість, владу та справедливість. Щиро вболіваємо за те, щоб відповідальні люди на місцях мали саме такі риси і переконання. А ми готові «прокачати» ваші сили, для цього маємо багато інструментів та можливостей!», – йдеться у пості.

У календар додали Віктора Януковича, Геннадія Труханова, Іллю Киву, Олега Татарова, Романа Насірова, Павла Вовка, Максима Микитася, Олександра Юрченка, Олександра Тупицького, Сергія Курченка, Борислава Розенблата, Вадима Альперіна та Володимира Козака.

Гороскоп для тигрів з Віктором Януковичем звучить так: «Астрологи прогнозують, що у 2022 році тигри сяятимуть яскравіше за будь-яку зірку, тож впевнено йдуть до своїх цілей. Тільки, будь ласка, якщо ви Янукович – не в Україні».

Для кроликів з Олександром Тупицьким пророкують таке: «на кроликів очікують вигідні пропозиції, несподівані приємні обставини, виконання бажань. Сподіваємось, подалі від Конституційного суду України».

«Зірки кажуть, що не усім зміям посміхнеться тигр. Але позитив точно буде на боці творчих зміїв: вийде знайти натхнення і створити шедевр. А ми знаємо, які вони винахідливі. Наслухалися в Антикорсуді», – зазначили в організації Transparency International Ukraine та доповнили текст світлинами Іллі Киви та Геннадія Труханова.

