Під Києвом пройшли випробування робота для евакуації поранених (відео)

Медики запевняють, що така техніка дійсно дає можливість рятувати життя українських воїнів на полі бою

На полігоні неподалік Києва відбулися навчання із застосуванням багатоцільового робота THeMIS. Унікальну новітню машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, привіз в Україну Петро Порошенко. Спільно з батальйоном парамедиків «Госпітальєри» започаткований проект «Журавель» – розповідає п’ятий президент. Назвали його у пам’ять про морпіха Ярослава Журавля, який у 2020 році був тяжко поранений і загинув на Донеччині, не дочекавшись допомоги.

За легендою навчань військовий підрозділ виходить на бойове завдання, потрапляє в засідку і отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом. Керівник групи медиків дає наказ групі вийти на евакуацію. У небо здіймається дрон для пошуку пораненого і координації руху робота. Після отриманих даних оператор робота відправляє його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Поранений отримує першу допомогу, його забирає евакуаційний автомобіль.

Засновниця батальйону «Госпітальєри», медик-доброволець, народна депутатка від «Євросолідарності» Яна Зінкевич зазначає – така техніка дійсно дає можливість рятувати життя українських воїнів на полі бою. «Я хотіла б подякувати Естонії за розробку. Подякувати Петру Олексійовичу за купівлю, за наше партнерство. Тому що це обладнання дозволить нам рятувати життя. Ми будемо його ще доброньовувати, робити додаткове маскування. Я сподіваюся, уже в найближчий час ми зможемо проводити перші евакуації», – говорить Зінкевич.

«Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проект, де ми співпрацюємо. І 350 дронів Autel, які сьогодні вже працюють у всіх бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було організовано дуже ефективно – і з точки зору ціни? і з точки зору організації. Я дякую за допомогу естонському уряду, парламенту, естонському народу, і безумовно амбасаді Естонії в Києві», – наголосив Петро Порошенко.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск, який був присутній під час випробувань, наголошує: для Естонії дуже важливо допомогти Україні перемогти у цій війні. «Ми щасливі допомогти вам, допомогти «Госпітальєрам» і надати вкрай важливі новітні технології» – говорить посол.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск фото: Європейська солідарність

П’ятий президент розповів, що під час візиту до Естонії колишні військовослужбовці, генерали естонської армії запросили його продемонструвати можливості бойового робота.

«Він пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30-ти мм автоматичної гармати, для проведення розвідувальних операцій з радарами, камерами. Але пам’ятаючи слово, яке ми дали Сергію Журавлю, батькові Ярослава Журавля, який загинув на війні, я подумав, щоб ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж «Госпітальєри». Бо на сьогоднішній день «Госпітальєрами» врятовано вже більше 5 600 українських воїнів – низький уклін їм за це», – наголосив Порошенко.

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Порошенко також зауважив, що росіяни вже оголосили полювання за цією технікою і навіть призначили винагороду у мільйон тому, хто захопить робота. «Марно – ми його нікому не віддамо. Ні українську землю – ні українського тепер вже робота», – попередив Порошенко.

П’ятий президент разом із послом Естонії та Яною Зінкевич встановили на «THeMIS» офіційну сиволіку проекту «Журавель», яку створив відомий український музикант і художник Юрій Журавель – однофамілець загиблого героя-морпіха.

фото: Європейська солідарність

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.