З'явилися моторошні відео після падіння гелікоптера у Броварах
На Київщині на житловий квартал упав гвинтокрил
У мережі з'явилися кадри з місця падіння гелікоптера у Броварах (Київська область). Зранку, 18 січня, мешканці міста почули вибух: поблизу дитсадка та житлового будинку впав гвинтокрил, унаслідок чого відбулося займання.
На відео чути крики наляканих людей. Наразі достовірно відомо про п'ятьох постраждалих. Також є загиблі (ймовірно, екіпаж гелікоптера).
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео).
До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.
Коментарі — 0