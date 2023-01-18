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З'явилися моторошні відео після падіння гелікоптера у Броварах

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
З'явилися моторошні відео після падіння гелікоптера у Броварах
Літальний апарат упав поблизу дитячого садка та багатоповерхівки
фото з відкритих джерел

На Київщині на житловий квартал упав гвинтокрил

У мережі з'явилися кадри з місця падіння гелікоптера у Броварах (Київська область). Зранку, 18 січня, мешканці міста почули вибух: поблизу дитсадка та житлового будинку впав гвинтокрил, унаслідок чого відбулося займання. 

На відео чути крики наляканих людей. Наразі достовірно відомо про п'ятьох постраждалих. Також є загиблі (ймовірно, екіпаж гелікоптера).

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео).

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

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