Британська розвідка розкритикувала нову оборонну тактику Росії: деталі

Британська розвідка зазначає, що серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження за великими площами нових мінних полів

З жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій

У російських загарбників очевидно можуть виникнути проблеми з новою оборонною тактикою за допомогою мінних полів. Адже вони можуть бути ефективними лише, якщо прикриті спостереженням та вогнем. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у зведенні.

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Як зазначається у зведенні, з жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

За даними британської розвідки, це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.

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Мінні поля є ефективним перешкода для навчених військ лише тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. «Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів», – йдеться у повідомленні міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.