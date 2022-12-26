Головна Новини
search button user button menu button

Британська розвідка розкритикувала нову оборонну тактику Росії: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка розкритикувала нову оборонну тактику Росії: деталі
Британська розвідка зазначає, що серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження за великими площами нових мінних полів
фото з відкритих джерел

З жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій

У російських загарбників очевидно можуть виникнути проблеми з новою оборонною тактикою за допомогою мінних полів. Адже вони можуть бути ефективними лише, якщо прикриті спостереженням та вогнем. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у зведенні.

Як зазначається у зведенні, з жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

За даними британської розвідки, це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.

Мінні поля є ефективним перешкода для навчених військ лише тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. «Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів», – йдеться у повідомленні міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: розвідка Міноборони британська розвідка Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британська розвідка пояснила, яку роль тепер відіграє армія Білорусі у війні Путіна проти України
Британська розвідка пояснила, яку роль тепер відіграє армія Білорусі у війні Путіна проти України
22 грудня, 09:29
За даними британської розвідки, Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну
Британська розвідка оцінила майбутні реформи війська РФ
23 грудня, 09:35
Попри збільшення числа особового складу, нестача боєприпасів залишається ключовим фактором стримування для російських наступальних операцій
Британська розвідка пояснила, чому російська армія не здатна наступати
24 грудня, 09:29

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
29K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
28K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
21K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
17K
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
8802
Подоляк висміяв заву Путіна щодо переговорів

Новини

Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»
Сьогодні, 11:06
Розгін студентів на Майдані: ДБР поставило крапку у справі Сівковича
Сьогодні, 10:57
Британська розвідка розкритикувала нову оборонну тактику Росії: деталі
Сьогодні, 10:18
Брат убитого нардепа Ковальова працює на окупантів: ЗМІ оприлюднили докази
Сьогодні, 09:58
Путін та Пригожин збираються націоналізувати майно олігархів РФ – ISW
Сьогодні, 09:27
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
Сьогодні, 09:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту