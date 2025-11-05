Австралія щодня роздаватиме мільйонам родин безкоштовну сонячну енергію

Мільйони австралійців зможуть економити на електриці

В Австралії готується до запуску масштабна енергоощадна програма, яка дозволить мільйонам домогосподарств отримувати щонайменше три години безкоштовної сонячної енергії щодня. Про це у вівторок, 4 листопада 2025 року, заявив міністр енергетики Кріс Боуен, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Програма під назвою Solar Sharer має запрацювати у 2026 році. Ініціатива спочатку стартує у штатах Новий Південний Вельс та Південна Австралія, а також на південному сході Квінсленду, після чого буде розширена на інші регіони.

Мета програми – стимулювати споживачів використовувати електроенергію саме тоді, коли генерація від сонячних панелей є найвищою, тобто в середині дня.

«Люди, які зможуть перенести використання електроенергії на період нульової вартості, отримають пряму вигоду, незалежно від того, чи є у них сонячні панелі, чи вони є власниками житла чи орендарями», – пояснив міністр Боуен.

Міністр додав, що чим більше людей скористаються цією пропозицією, тим більшою буде системна вигода, яка знизить витрати для всіх споживачів електроенергії.

Доступ до безкоштовної енергії отримають усі домогосподарства, включно з мешканцями квартир, навіть якщо вони не мають власних сонячних панелей.

Головною умовою для клієнтів є наявність розумного лічильника. Вигода ж буде прямо залежати від того, наскільки споживачі зможуть перенести пікове використання енергії (наприклад, роботу побутової техніки чи заряджання електромобілів) на середину дня.

Наразі близько чотирьох мільйонів домогосподарств в Австралії мають сонячні панелі на дахах. У сонячні дні вдень виробляється стільки енергії, що ціни на електроенергію можуть ставати негативними, тоді як піковий попит часто настає на кілька годин пізніше, створюючи навантаження на мережу.

На тлі оголошення про нову програму, акції двох найбільших постачальників електроенергії Австралії – AGL Energy Ltd та Origin Energy Ltd – впали на 3% до пізнього вечора.

Міністр Боуен раніше встановив амбітну мету: досягти 82% відновлюваної електроенергії до 2030 року, на додаток до законодавчо встановленої цілі скорочення викидів на 43% від рівня 2005 року.

Нагадаємо, дешева енергія, що виробляється сонячними панелями у Австралії на дахах будинків, означає, що великі сонячні електростанції можуть стати «нежиттєздатними».