Канада, Австралія та Велика Британія визнали державу Палестина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Велика Британія пропонує Палестині партнерство у побудові мирного майбутнього
Канада та Велика Британія стали першими країнами «Великої сімки», які пішли на такий крок

Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави. Як інформує «Главком», про це повідомили прем’єр-міністри цих країн Кір Стармер, Марк Карні та Ентоні Албанезе.

Так, Канада та Велика Британія стали першими країнами «Великої сімки», які пішли на такий крок.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, а також на рішення про створення двох держав, Велика Британія офіційно визнає Державу Палестина», – написав Стармер.

У своєму повідомленні Карні також заявив, що пропонує Палестині партнерство «у побудові обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль».

Албанезе ж наголосив, що визнання Палестини є «частиною скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на створення нового імпульсу для розв'язання проблеми двох держав». Водночас у його заяві йдеться, що «терористична організація ХАМАС не повинна відігравати жодної ролі в Палестині».

Подальше встановлення дипломатичних відносин між країнами та відкриття посольств розглянуть, коли Палестина «досягне прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо реформ».

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають розбіжності з Британією щодо визнання Палестини державою. 

Нагадаємо, Португалія офіційно визнає палестинську державу. 

До слова, як пишуть американські видання, група американських сенаторів-демократів представила у верхній палаті Конгресу США резолюцію із закликом до президента країни Дональда Трампа визнати Палестину.

Натомість Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.

Раніше генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися. 

Читайте також:

Теги: Австралія Канада незалежність Велика Британія Палестина Кір Стармер Марк Карні

