Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей

Дешева енергія, що виробляється сонячними панелями на дахах будинків, означає, що великі сонячні електростанції можуть стати «нежиттєздатними»

Власник сонячної електростанції в Австралії був змушений відключити 16 тис. панелей, оскільки виробництво енергії стало невигідним. Причиною став бум домашніх сонячних батарей, які обвалили ціни на електроенергію в денний час. Як пише «Главком» з посиланням на abc.net, десятирічний тренд на встановлення панелей на дахах призвів до несподіваних наслідків. Великі сонячні ферми, не оснащені акумуляторами, виявилися майже непотрібними – надлишок дешевої енергії вдень зробив їхню експлуатацію нерентабельною.

В Австралії вже близько 4 млн будинків обладнані сонячними панелями. У ясні дні вони генерують стільки енергії, що пропозиція значно перевищує попит. В результаті ціни на оптовому ринку падають до нуля або навіть стають від'ємними. Саме з цією проблемою зіткнувся Даг Скоуллер, власник сонячної ферми у Квінсленді. За його словами, новий контракт з енергокомпанією передбачав настільки низькі тарифи, що йому довелося б доплачувати по $10 тис. на місяць, щоб продовжувати постачати енергію в мережу. У підсумку, після восьми років роботи, він був змушений відключити свою станцію.

Головний недолік старих сонячних ферм – відсутність систем зберігання енергії. Вони можуть генерувати електрику лише вдень, коли її і так надлишок. Якби станція мала акумулятори, вона могла б накопичувати дешеву денну енергію та продавати її ввечері, коли попит і ціни максимальні. «В теорії, якби у цієї ферми було багато накопичувачів, вона могла б вбирати надлишкову енергію і закачувати її назад у мережу ввечері. Але це зовсім інше економічне завдання, яке може і не окупитися», – говорить інженер-електрик Вінс Гарроне.

Експерти вважають, що процвітатиме децентралізована енергетика. Середня потужність домашніх сонячних установок за 10 років зросла майже всемеро, і їхня популярність продовжує зростати.

«Через 15 років ми можемо опинитися в ситуації, коли в будинках буде так багато акумуляторів, що навіть батареї на сонячних фермах можуть стати нерентабельними», – прогнозує Гарроне.

Таким чином, успіх домашніх сонячних панелей несподівано поставив під загрозу цілу галузь, виявивши її слабке місце – відсутність гнучкості та систем зберігання.

Нагадаємо, загальна потужність сонячної генерації подвоїлася в період з 2022 по 2024 рік, забезпечуючи цілих 7% світової електроенергії. За перші шість місяців 2025 року вітрова і сонячна енергетика спільно подолали історичний рубіж, уперше виробивши більше електроенергії, ніж вугілля, і зробивши поновлювані джерела ключовими.