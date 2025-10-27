Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей
Побутові сонячні батареї швидко набирають популярності по всій Австралії
фото: ABC News

Дешева енергія, що виробляється сонячними панелями на дахах будинків, означає, що великі сонячні електростанції можуть стати «нежиттєздатними»

Власник сонячної електростанції в Австралії був змушений відключити 16 тис. панелей, оскільки виробництво енергії стало невигідним. Причиною став бум домашніх сонячних батарей, які обвалили ціни на електроенергію в денний час. Як пише «Главком» з посиланням на abc.net, десятирічний тренд на встановлення панелей на дахах призвів до несподіваних наслідків. Великі сонячні ферми, не оснащені акумуляторами, виявилися майже непотрібними – надлишок дешевої енергії вдень зробив їхню експлуатацію нерентабельною.

В Австралії вже близько 4 млн будинків обладнані сонячними панелями. У ясні дні вони генерують стільки енергії, що пропозиція значно перевищує попит. В результаті ціни на оптовому ринку падають до нуля або навіть стають від'ємними. Саме з цією проблемою зіткнувся Даг Скоуллер, власник сонячної ферми у Квінсленді. За його словами, новий контракт з енергокомпанією передбачав настільки низькі тарифи, що йому довелося б доплачувати по $10 тис. на місяць, щоб продовжувати постачати енергію в мережу. У підсумку, після восьми років роботи, він був змушений відключити свою станцію.

Головний недолік старих сонячних ферм – відсутність систем зберігання енергії. Вони можуть генерувати електрику лише вдень, коли її і так надлишок. Якби станція мала акумулятори, вона могла б накопичувати дешеву денну енергію та продавати її ввечері, коли попит і ціни максимальні. «В теорії, якби у цієї ферми було багато накопичувачів, вона могла б вбирати надлишкову енергію і закачувати її назад у мережу ввечері. Але це зовсім інше економічне завдання, яке може і не окупитися», – говорить інженер-електрик Вінс Гарроне.

Експерти вважають, що процвітатиме децентралізована енергетика. Середня потужність домашніх сонячних установок за 10 років зросла майже всемеро, і їхня популярність продовжує зростати.

«Через 15 років ми можемо опинитися в ситуації, коли в будинках буде так багато акумуляторів, що навіть батареї на сонячних фермах можуть стати нерентабельними», – прогнозує Гарроне.

Таким чином, успіх домашніх сонячних панелей несподівано поставив під загрозу цілу галузь, виявивши її слабке місце – відсутність гнучкості та систем зберігання.

Нагадаємо, загальна потужність сонячної генерації подвоїлася в період з 2022 по 2024 рік, забезпечуючи цілих 7% світової електроенергії. За перші шість місяців 2025 року вітрова і сонячна енергетика спільно подолали історичний рубіж, уперше виробивши більше електроенергії, ніж вугілля, і зробивши поновлювані джерела ключовими.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей
Масове відключення сонячних ферм в Австралії: що трапилося з десятками тисяч панелей
Сонце замінить вугілля: експерти прогнозують енергетичну революцію
Сонце замінить вугілля: експерти прогнозують енергетичну революцію
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
Стало відомо, де найвигідніше ставити сонячні батареї
Стало відомо, де найвигідніше ставити сонячні батареї
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua