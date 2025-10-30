Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові

Виявивши зникнення жінки, капітан віддав розпорядження повернутись до острова

Австралійська влада розслідує обставини, що призвели до смерті 80-річної жінки, яку круїзне судно забуло на тропічному острові в районі Великого Бар'єрного рифу. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Тіло жінки, ім'я якої не називається, було знайдено в неділю на острові Лізард недалеко від узбережжя штату Квінсленд, і поліція назвала її смерть «раптовою, але такою, що не викликає підозр», пише видання.

Про зникнення пасажирки, яка вирушила до круїзу навколо Австралії на кораблі Coral Adventurer, оголосив капітан судна в суботу близько дев'ятої години вечора, повідомило Австралійське управління безпеки на морі (AMSA).

Раніше цього дня круїзний лайнер зупинився біля острова Лізард у межах свого маршруту. За повідомленнями австралійських ЗМІ, 80-річна жінка відстала від своїх супутників під час прогулянки островом.

Виявивши зникнення жінки, капітан віддав розпорядження повернутись до острова, тіло 80-річної пасажирки знайшли в неділю вранці.

AMSA розслідує цей інцидент, зокрема «обставини, через які відсутність пасажира не була помічена при посадці». Розслідування проходитиме у тісній співпраці з іншими відомствами, йдеться у повідомленні.

Представники відомства зустрінуться з кораблем Coral Adventurer у Дарвіні, місті на Північній території, куди судно має прибути наприкінці цього тижня.

У своїй заяві Марк Файфілд, генеральний директор круїзного оператора Coral Expeditions, підтвердив трагічну загибель пасажира Coral Adventurer під час екскурсії на острів Лізард.

«Поки триває розслідування інциденту, ми глибоко шкодуємо, що це сталося, і надаємо повну підтримку сім'ї жінки», – сказав він.

На острові Лізард немає постійного населення. Однак тут розташована дослідницька станція, а також курорт класу люкс та кемпінг.

Згідно з сайтом компанії, круїзи на кораблі Coral Adventurer, що вміщує до 120 гостей, можуть коштувати десятки тисяч доларів.

