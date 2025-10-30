Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові
Жінку знайшли мертвою на острові Лізард, біля узбережжя Кейп-Йорка
фото: Coral Expeditions/Facebook

Виявивши зникнення жінки, капітан віддав розпорядження повернутись до острова

Австралійська влада розслідує обставини, що призвели до смерті 80-річної жінки, яку круїзне судно забуло на тропічному острові в районі Великого Бар'єрного рифу. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Тіло жінки, ім'я якої не називається, було знайдено в неділю на острові Лізард недалеко від узбережжя штату Квінсленд, і поліція назвала її смерть «раптовою, але такою, що не викликає підозр», пише видання.

Про зникнення пасажирки, яка вирушила до круїзу навколо Австралії на кораблі Coral Adventurer, оголосив капітан судна в суботу близько дев'ятої години вечора, повідомило Австралійське управління безпеки на морі (AMSA).

Раніше цього дня круїзний лайнер зупинився біля острова Лізард у межах свого маршруту. За повідомленнями австралійських ЗМІ, 80-річна жінка відстала від своїх супутників під час прогулянки островом.

Виявивши зникнення жінки, капітан віддав розпорядження повернутись до острова, тіло 80-річної пасажирки знайшли в неділю вранці.

AMSA розслідує цей інцидент, зокрема «обставини, через які відсутність пасажира не була помічена при посадці». Розслідування проходитиме у тісній співпраці з іншими відомствами, йдеться у повідомленні.

Представники відомства зустрінуться з кораблем Coral Adventurer у Дарвіні, місті на Північній території, куди судно має прибути наприкінці цього тижня.

У своїй заяві Марк Файфілд, генеральний директор круїзного оператора Coral Expeditions, підтвердив трагічну загибель пасажира Coral Adventurer під час екскурсії на острів Лізард.

«Поки триває розслідування інциденту, ми глибоко шкодуємо, що це сталося, і надаємо повну підтримку сім'ї жінки», – сказав він.

На острові Лізард немає постійного населення. Однак тут розташована дослідницька станція, а також курорт класу люкс та кемпінг.

Згідно з сайтом компанії, круїзи на кораблі Coral Adventurer, що вміщує до 120 гостей, можуть коштувати десятки тисяч доларів.

Нагадаємо, у східній частині Тихого океану американські військові знищили судно, яке може бути причетне до незаконного перевезення наркотиків. Унаслідок удару загинули двоє осіб. 

Читайте також:

Теги: лайнер смерть розслідування жінка Австралія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих
Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих
5 жовтня, 23:25
Поліція в Броварах перевіряє інцидент із травмуванням ветерана через закриття дверей авто
У Броварах чоловік травмував руку ветерана дверима авто після зауваження: реакція поліції
10 жовтня, 23:30
71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат
Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина
17 жовтня, 13:59
Затримання водія позашляховика Mercedes-Benz G500
Побив і кинув непритомного на дорозі. Що відомо про водія Mercedes, який напав на велосипедиста
30 вересня, 18:39
Слідчі повідомили про підозру двом виконавцям та чотирьом організаторам мережі фішингових сall-центрів
У Києві працювала мережа фішингових сall-центрів, яка ошукала десятки іноземців на майже 3 млн грн (фото)
1 жовтня, 10:56
Ейс Фрейлі помер у віці 74 років
Помер один із засновників легендарного гурту Kiss
17 жовтня, 07:33
Грач підтримав так званий «російський референдум» про статус Криму 16 березня 2014 року
Помер відомий колаборант, колишній голова Верховної Ради Криму
18 жовтня, 16:30
Аднан Ківан родом із Сирії. У 2012 році його статки український Forbes оцінив у 95 мільйонів доларів
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
25 жовтня, 15:36
Станом на зараз, поліцейські опитали більш як десять очевидців інциденту
Мобілізований киянин помер у лікарні після травми, отриманої у розподільчому пункті ТЦК. Поліція відкрила справу
24 жовтня, 11:48

Соціум

Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові
Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові
У Парижі затримано ще п’ятьох підозрюваних у пограбуванні Лувру – деталі справи
У Парижі затримано ще п’ятьох підозрюваних у пограбуванні Лувру – деталі справи
В Австралії школярів звільнено від іспиту через помилку в програмі
В Австралії школярів звільнено від іспиту через помилку в програмі
Ердоган пообіцяв Туреччині нову еру танкових технологій
Ердоган пообіцяв Туреччині нову еру танкових технологій
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
Польща підіймала винищувачі через обстріл України
Польща підіймала винищувачі через обстріл України

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua