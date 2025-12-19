Головна Нова енергія Новини
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Сонячні панелі приносять не тільки користь, а й проблеми
фото: depositphotos.com

Сонячна енергетика переживає кризу

Один із найсильніших і найтриваліших в історії занепадів галузі розпочався в Китаї, який є світовим лідером із виробництва та встановлення фотоелектричних модулів. Подробиці повідомило видання Financial Times, передає «Главком».

У першій половині 2025 року Китай встановив сонячні електростанції загальною потужністю 256 гігават, передає енергетичний аналітичний центр Ember. Це більш ніж удвічі більше, ніж весь інший світ разом узятий.

Однак у процесі китайські заводи витратили більш ніж удвічі більшу кількість електроенергії, тому чотири найбільші компанії в цій галузі зафіксували сукупний збиток у розмірі $1,5 млрд за перше півріччя.

Китай виробляє занадто багато панелей, які не вдається продати навіть за кордон. На регіон Сіньцзян припадає близько 40% світових виробничих потужностей з випуску полікремнію – матеріалу, необхідного для виготовлення сонячних пластин і елементів. Це ускладнює експорт до США відповідно до Закону про запобігання примусової праці уйгурів, який забороняє ввезення будь-яких товарів, виготовлених із матеріалів, що поставляються з цього регіону.

Продажі в Індію і Європу, два найбільших і найбільш швидкозростаючих світових ринки сонячної енергії, також стають складнішими. Хоча Індія продовжує імпортувати з Китаю, вона хоче підвищити тарифи. У Європі ж темпи впровадження сонячних електростанцій у 2025 році сповільнилися, оскільки деякі країни досягають ліміту підключення до мережі, і остання просто не витримує навантаження.

Розслідування щодо китайських виробників сонячних панелей, підозрюваних в отриманні державних субсидій, додали невизначеності та ще більше тарифних ризиків, відлякуючи покупців від нових закупівель.

Акції китайських компаній, що займаються виробництвом фотоелектричного обладнання, у 2025 році впали через скорочення цін на модулі. Наприклад, валовий прибуток JinkoSolar, відомої найефективнішими панелями, знизився до 3,1% за рік, порівняно з 16% у 2024 році.

Світ швидко переходить на нові, більш ефективні сонячні технології, тому виробникам доводиться вкладати значні кошти в модернізацію виробничих ліній. Це означає подальше збільшення витрат, тоді як ціни на готову продукцію знижуються.

Проблеми китайських виробників у деякому вигідні для інших країн. Зниження цін удвічі призвело до того, що більше людей наважилися на купівлю та встановлення сонячних панелей. За даними компанії Ember, виробництво електроенергії з сонячних батарей дало змогу уникнути викидів, еквівалентних приблизно 1,6 млрд тонн вуглекислого газу у 2024 році, що приблизно відповідає викидам енергетики у США.

З іншого боку, дуже низькі ціни практично не стимулюють компанії інвестувати в екологічно стійкі методи, що призводить до збільшення виробничих відходів і проблем з переробкою викинутих панелей. Сонячна енергія стала доступною, але світу економічно невигідно розвивати галузь далі.

Теги: енергетика експорт технології електроенергія

