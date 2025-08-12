Австралія запускає нового конкурента китайським сонячним панелям

Компанія планує побудувати найбільший у країні завод із виробництва сонячних панелей

Австралійська компанія Tindo Solar планує побудувати великий завод, який зможе робити 1,9 мільйона панелей на рік. Про це пише ECONews, передає «Главком».

Виробництво хочуть почати у 2025 році, випускаючи по 7 тис. панелей щодня. Це буде найбільший завод у країні. Його мета – забезпечити австралійський ринок, де щодня ставлять близько 22 тис. панелей. Завод створить сотні нових робочих місць і допоможе розвивати місцеве виробництво компонентів, які зараз майже повністю імпортують. Це також допоможе боротися з конкуренцією з боку китайських компаній.

Проте у проєкту є труднощі. Зараз Tindo Solar не працює на повну потужність і стикається з сильною конкуренцією з-за кордону. Щоб проєкт вдався, потрібна підтримка держави та створення національного постачання сировини.

Окрім заводу, компанія представила серію панелей Walara – перші в Австралії панелі з новою технологією, які збирають сонячне світло з двох боків. Найкраща модель має високу ефективність (21,8%) і міцну конструкцію, адаптовану до жорстких австралійських умов.

Проєкт Tindo Solar – це не просто розширення бізнесу, а крок до створення в Австралії власного, конкурентного і стійкого виробництва сонячних панелей. Якщо все вийде, це приверне інвестиції та підтримає місцеві компанії, які виготовляють важливі деталі, наприклад, скло та електроніку.

Для покупців це означає меншу залежність від імпорту, можливе зниження цін і кращу енергетичну безпеку, особливо в складні геополітичні часи.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті.