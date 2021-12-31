Бірмінгем отримав 20 двоповерхових автобусів на водневих паливних елементах

Це друге місто Британії після Лондона, яке отримало масовий водневий громадський транспорт

У Бірмінгемі, Великобританія, надійшли в експлуатацію двадцять двоповерхових автобусів із нульовим рівнем викидів, що працюють на водні. Представлені міською радою Бірмінгема двоповерхові автобуси північноірландської компанії Wrightbus раніше масово використовувалися тільки в Лондоні, – повідомляє H2 View.

Придбання парку водневих автобусів – це частина широкої експансії Бірмінгема щодо впровадження екологічно чистих рішень у сфері мобільності. Поява громадського транспорту з нульовим рівнем викидів не лише допоможе знизити викиди вуглецю, а й підвищить поінформованість мешканців про різні водневі технології.

«Автопарк з екологічно чистих водневих автобусів є інноваційним рішенням для міст, які хочуть декарбонізувати свій громадський транспорт. Жителі Бірмінгема можуть бути впевнені, що їхнє місто відіграє провідну роль в інформуванні про транспорт з нульовим рівнем викидів на національному рівні», – сказав член комітету з транспорту та навколишнього середовища міської ради Бірмінгема Васім Заффар.

Передбачається, що парк із інноваційних автобусів Wrightbus значно допоможе досягти мети Бірмінгема з нульових викидів вуглекислого газу до 2030 року.