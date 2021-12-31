  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Бірмінгем отримав 20 двоповерхових автобусів на водневих паливних елементах

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водневий автобус Wrightbus на вулицях Бірмінгема - Бірмінгем отримав 20 двоповерхових автобусів на водневих паливних елементах

    Водневий автобус Wrightbus на вулицях Бірмінгема

    Фото: Birmingham City Council

    Це друге місто Британії після Лондона, яке отримало масовий водневий громадський транспорт

    У Бірмінгемі, Великобританія, надійшли в експлуатацію двадцять двоповерхових автобусів із нульовим рівнем викидів, що працюють на водні. Представлені міською радою Бірмінгема двоповерхові автобуси північноірландської компанії Wrightbus раніше масово використовувалися тільки в Лондоні, – повідомляє H2 View.

    Придбання парку водневих автобусів – це частина широкої експансії Бірмінгема щодо впровадження екологічно чистих рішень у сфері мобільності. Поява громадського транспорту з нульовим рівнем викидів не лише допоможе знизити викиди вуглецю, а й підвищить поінформованість мешканців про різні водневі технології.

    «Автопарк з екологічно чистих водневих автобусів є інноваційним рішенням для міст, які хочуть декарбонізувати свій громадський транспорт. Жителі Бірмінгема можуть бути впевнені, що їхнє місто відіграє провідну роль в інформуванні про транспорт з нульовим рівнем викидів на національному рівні», – сказав член комітету з транспорту та навколишнього середовища міської ради Бірмінгема Васім Заффар.

    Передбачається, що парк із інноваційних автобусів Wrightbus значно допоможе досягти мети Бірмінгема з нульових викидів вуглекислого газу до 2030 року.

    Читайте також:

    Теги: громадський транспорт Бірмінгем технології автопарк Велика Британія водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бірмінгем отримав 20 двоповерхових автобусів на водневих паливних елементах