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    У Німеччині створюється «дальнобійний» водневий автобус HyFleet

    нова енергія
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    За основу водневого автобуса HyFleet взято біометановий FlixBus - У Німеччині створюється «дальнобійний» водневий автобус HyFleet

    За основу водневого автобуса HyFleet взято біометановий FlixBus

    Фото: elektrovesti.net

    Інноваційний автобус вийде на європейські маршрути наприкінці 2023 року

    Німецька компанія FlixMobility оголосила про новий дослідницький проєкт HyFleet, запущений у співпраці з Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems та ZF Friedrichshafen. Разом компанії розроблять високопродуктивну систему водневих паливних елементів для створення автобуса, здатного долати далекі відстані, – повідомляють Elektrovesti. Німеччина

    Міські автобуси з водневим двигуном на ринку вже існують, але водневих рішень для міжміських автобусів на далекі відстані ще немає. Передбачається, що нова розробка HyFleet зможе долати за день понад 1 тис. км, автобус повинен мати можливість проїхати не менше ніж 500 км до чергової заправки.

    Для своїх майбутніх автобусів на водневих паливних елементах FlixMobility має намір використовувати лише екологічно чистий водень. Компанія планує випробувати та запустити HyFleet на міжміські маршрути в Європі до 2024 року.

    Слід зазначити, що вже зараз FlixMobility активно впроваджує транспорт, який працює без викидів вуглекислого газу або використовує паливо із нейтральними викидами. Так, у липні 2021 року компанія запустила у Німеччині та Франції перший FlixBus на біогазі, електроавтобуси та міжміський автобус, оснащений сонячними панелями.

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    Теги: Німеччина транспорт водень
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    У Німеччині створюється «дальнобійний» водневий автобус HyFleet