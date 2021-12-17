У Відні розпочалось тестування водневого автобуса Hyundai

На міські маршрути інноваційний автобус вийде 10 січня 2022 року

Компанія Hyundai Motor Company поставила до столиці Австрії перший автобус Elec City Fuell Cell на водневих паливних елементах для проведення ходових випробувань. Транспортна компанія Відня Wiener Linien спочатку тестуватиме автобус без пасажирів, а з 10 січня 2022 року планує вивести його на міські маршрути для повноцінної експлуатації – повідомляють Elektrovesti. Австрія

Hyundai Elec City Fuell Cell з'явився ще в 2017 року. Це автобус з низькою підлогою довжиною 11 метрів, розрахований на перевезення до 60 пасажирів. Воднева модифікація автобуса укомплектована паливними елементами розробки Hyundai потужністю 180 кВт, двома резервуарами по 169 літрів, у яких зберігається 34 кг водню.

У рухову систему інноваційного транспортного засобу також входять акумуляторна батарея ємністю 78,4 кВт і центральний електродвигун ZF потужністю 180 кВт. За заявою Hyundai Motor Company, запас ходу автобуса на одній водневій заправці становить 500 км.

Старт ходових випробувань водневого Elec City Fuell Cell по вулицях Відня поєднали з відкриттям першої водневої заправної станції, яка може обслуговувати автобуси та вантажні автомобілі. У 2022 році міська влада пообіцяла побудувати електролізний завод потужністю 2,5 МВт, який зможе забезпечувати інноваційний транспорт зеленим воднем.