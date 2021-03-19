British Petroleum побудує найбільший в Британії завод з виробництва водню

British Petroleum врятує Тіссайд від викидів вуглекислого газу (на фото – одне з підприємств хімічної промисловості міста)

Підприємство буде виробляти 20% всього водню в Великобританії

Транснаціональна нафтогазова компанія BP (раніше називалася British Petroleum) планує побудувати завод з виробництва «блакитного» водню потужністю 1 ГВт в місті Тіссайд на північному сході Великобританії, – повідомляють Elektrovesti.

«Блакитний» водень виробляється з природного газу, при цьому використовуються технології уловлювання та захоронення викидів вуглекислого газу, якими супроводжується процес виробництва.

Як наголошується в прес-релізі компанії BP, завод H2Teesside буде найбільшим у Великобританії, він дозволить на 20% виконати завдання країни по виробництву водню.

BP планує ухвалити остаточне інвестиційне рішення за проектом H2Teesside на початку 2024 року, а виробництво водню може бути запущено до 2027 року. На першій стадії потужність заводу складе 500 МВт, а повна потужність буде досягнута до 2030 року.

Водень буде використовуватися в якості екологічно чистого палива для промисловості, комунального сектору, великовантажного транспорту, а також для виробництва біопалива.

В даний час на Тіссайд припадає 5% промислових викидів вуглекислого газу в Великобританії. У регіоні розташовані п'ять із 25 найбільших енергоємних хімічних і промислових підприємств країни за обсягом викидів.