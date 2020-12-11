  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Данія і Норвегія побудують найбільший в світі водневий пором

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Концепт водневого порома Europa Seaways</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Данія і Норвегія побудують найбільший в світі водневий пором

    Концепт водневого порома Europa Seaways

     

    Фото: elektrovesti.net

    Нове водневе судно буде введено в експлуатацію в 2027 році

    Компанії DFDS, Ørsted і Ballard Power Systems приступили до створення водневого порома Europa Seaways, який курсуватиме між Осло і Копенгагеном, - повідомляють Elektrovesti.

    Кошти на проект виділив Інноваційний фонд ЄС, який націлений на високоінноваційні технології і великі флагманські проекти. Фонд фінансується за рахунок платежів з вуглецевого ринку країн Євросоюзу.

    Зелений водень для рухової системи судна буде вироблятися в районі Копенгагена за допомогою електроенергії, що поставляється від офшорних вітряних електростанцій датської компанії Ørsted.

    Пором отримає електродвигуни потужністю 23 МВт і систему паливних елементів від Ballard Power Systems.

    «Найбільші системи паливних елементів сьогодні можуть видавати лише 1-5 МВт, і розробка таких великомасштабних установок для електричного порома є монументальним завданням. Ми можемо домогтися успіху тільки в партнерстві з компаніями, які разом можуть зібрати частину світового досвіду в галузі проектування, будівництва, фінансування та експлуатації інноваційних судів», - сказав Торбен Карлсен, генеральний директор DFDS, поромної компанії, яка буде експлуатувати Europa Seaways.

    Пором планується ввести в експлуатацію в 2027 році. Він буде здатний перевозити 1800 пасажирів, 380 автомобілів або 120 вантажівок. Тривалість маршруту, туди і назад, складе 48 годин.

    Теги: ЄС Данія Норвегія технології фінансування пором водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies