Данія і Норвегія побудують найбільший в світі водневий пором

Нове водневе судно буде введено в експлуатацію в 2027 році

Компанії DFDS, Ørsted і Ballard Power Systems приступили до створення водневого порома Europa Seaways, який курсуватиме між Осло і Копенгагеном, - повідомляють Elektrovesti.

Кошти на проект виділив Інноваційний фонд ЄС, який націлений на високоінноваційні технології і великі флагманські проекти. Фонд фінансується за рахунок платежів з вуглецевого ринку країн Євросоюзу.

Зелений водень для рухової системи судна буде вироблятися в районі Копенгагена за допомогою електроенергії, що поставляється від офшорних вітряних електростанцій датської компанії Ørsted.

Пором отримає електродвигуни потужністю 23 МВт і систему паливних елементів від Ballard Power Systems.

«Найбільші системи паливних елементів сьогодні можуть видавати лише 1-5 МВт, і розробка таких великомасштабних установок для електричного порома є монументальним завданням. Ми можемо домогтися успіху тільки в партнерстві з компаніями, які разом можуть зібрати частину світового досвіду в галузі проектування, будівництва, фінансування та експлуатації інноваційних судів», - сказав Торбен Карлсен, генеральний директор DFDS, поромної компанії, яка буде експлуатувати Europa Seaways.

Пором планується ввести в експлуатацію в 2027 році. Він буде здатний перевозити 1800 пасажирів, 380 автомобілів або 120 вантажівок. Тривалість маршруту, туди і назад, складе 48 годин.