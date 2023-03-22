Експорт «зеленої» енергії після війни може приносити Україні 2-3 млрд євро щороку – інвестор

Україна здатна перетворитися на «зелену» наддержаву з великим обсягом експорту електроенергії до Євросоюзу

Україна після закінчення війни та з розвитком зеленої енергетики може отримувати 2-3 млрд євро щороку, здійснюючи її експорт в країни ЄС, вважає гендиректор та засновник норвезької компанії Itera Арне Мйос, який займається розробкою ІТ-рішень в галузі відновлюваної енергетики.

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Він зазначив, що Норвегія, маючи експертизу в розподілі відновлюваних джерел енергії, візьме на себе провідну роль у переході на «зелену» енергетику в Європі і при цьому створить для України експортний виторг у розмірі 2-3 млрд євро.

«Інвестори будуть охоче вкладати свої активи в економіку країни. Якщо до війни Україна могла експортувати близько 10% енергії до країн-членів ЄС, то після відбудови та розвитку енергетичних потужностей потенціал буде ще більшим», – сказав Мйос.

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За його словами, заручившись підтримкою світової спільноти для відновлення та вдосконалення енергетичного сектору, Україна здатна перетворитися на «зелену» наддержаву з великим обсягом експорту електроенергії до Євросоюзу та Великобританії і таким чином покращити баланс енергопостачання в Європі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна має мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику. Також держава має стати зеленим енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

Раніше голова Комітету палива та енергетики у парламенті Андрій Герус заявляв, що збільшення виробництва електроенергії на зелених електростанціях вже в найближчі місяці може дозволити частково – вдень – здійснювати експорт електроенергії з України в ЄС. За інформацією ДП «Гарантований покупець», рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%.