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Гучні заяви Байдена й Трюдо та десятий пакет санкцій від ЄС – головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гучні заяви Байдена й Трюдо та десятий пакет санкцій від ЄС – головне за ніч
коллаж із відкритих джерел

Санкційний тиск на РФ посилюється, міжнародні партнери демонструють потужну підтримку України

Прем’єр Канади Джастін Трюдо анонсував чергову допомогу для України, а президент США Джо Байден категорично висловився щодо винищувачів. Тим часом країни-члени Євросоюзу остаточно схвалили десятий, найпотужніший за всю історію, пакет санкцій проти Росії, а в Маріуполі детонували ворожі боєкомплекти. «Главком» зібрав головні події ночі проти 25 лютого.

Допомога від Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції оголосив про постачання Україні додаткових чотирьох танків Leopard 2. Таким чином загалом ЗСУ отримають від Оттави вже вісім танків цієї моделі. Також прем’єр зробив чудовий «подарунок» для держави-агресорки і заявив, що Канада запроваджує новий раунд нищівних санкцій.

«Бавовна» в Маріуполі

Ввечері 24 лютого, в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно звук вибуху. Маріупольська міська рада зазначила, що приліт був саме по позиціям військових РФ. Після вибуху місто насолоджувалося звуками детонації бойових комплектів окупантів.

Десятий пакет санкцій ЄС

Країни Європейського Союзу ввечері 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зазначається, що це найпотужніші та найширші санкції за всю історію.

Макрофінансова допомога від США

Уряд Сполучених Штатів Америки вчора, 24 лютого, почав виділення додаткової бюджетної підтримки Україні на загальну суму майже $10 мільярдів. Кошти спрямуються на критичні потреби, включно з послугами охорони здоров’я, освіти, служби екстреної допомоги тощо.

Гучні заяви Байдена

Президент США Джо Байден дав велике інтерв’ю для телеканалу ABC News, у якому заявив, що ЗСУ зараз не потребують винищувачів, тому США виключають можливість відправлення Україні американських літаків. Крім того, Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України, заявивши, що він вигідний лише Росії. Також очільник Білого дому підтвердив свій намір балотуватися на другий термін.

Теги: санкції Канада США Україна Маріуполь

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