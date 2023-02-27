ВАКС конфіскував на користь України акції банку, який належить росіянину

Євген Гінер – президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, в тому числі через зв'язок з корпорацією «Ростєх», яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.

З 24 жовтня ці активи перейшли в управління АРМА «для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їхнього збереження та збереження їхньої економічної вартості».