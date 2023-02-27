ВАКС конфіскував на користь України акції банку, який належить росіянину
Євген Гінет перебуває під українськими санкціями, в тому числі через зв'язок з корпорацією «Ростєх»
Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку, власником якого є російський підприємець, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер. Про це повідомила пресслужба суду
«27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи відповідача – 88,89% акцій українського банку», – йдеться в повідомленні.
У повідомленні не вказується прізвище російського громадянина та назва банку, проте, згідно з даними Судової влади, позов подали проти росіянина Євгена Гінера, а його предметом були акції АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank).
Євген Гінер – президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, в тому числі через зв'язок з корпорацією «Ростєх», яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.
З 24 жовтня ці активи перейшли в управління АРМА «для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їхнього збереження та збереження їхньої економічної вартості».
Раніше повідомлялося, що Гінер пішов до суду оскаржувати персональні санкції, які проти нього запровадила Україна.
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