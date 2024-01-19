Голова ООН: відмова від викопного палива «необхідна і неминуча»
Майже 200 країн погодилися на кліматичному саміті COP28 скоротити глобальне споживання викопного палива
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що поступова відмова від викопного палива є важливою та неминучою, щоб уникнути глобальної кліматичної катастрофи, повідомляє Reuters.
«Дозвольте мені ще раз чітко сказати: поступова відмова від викопного палива є важливою та неминучою. Жодна тактика зволікання чи залякування цього не змінить. Будемо сподіватися, що ще не запізно», – сказав він на Всесвітньому економічному форумі в Давос.
Майже 200 країн погодилися на кліматичному саміті COP28 минулого місяця почати скорочувати глобальне споживання викопного палива, щоб запобігти найгіршим змінам клімату.
Угода, укладена після двотижневих переговорів, мала надіслати повідомлення інвесторам і політикам про те, що світ повинен відмовлятися від викопного палива.
«Ми повинні діяти зараз, щоб забезпечити справедливий і справедливий перехід до відновлюваної енергії», – додав Гутерреш.
Нагадаємо, Федеральне агентство Німеччини має на меті отримати 263,2 МВт сонячної енергії (з розташованих на дахах сонячних панелей) та 2,48 ГВт наземної вітрової потужності в перших тендерах на 2024 рік.
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