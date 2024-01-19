Голова ООН: відмова від викопного палива «необхідна і неминуча»

Майже 200 країн погодилися на кліматичному саміті COP28 скоротити глобальне споживання викопного палива

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що поступова відмова від викопного палива є важливою та неминучою, щоб уникнути глобальної кліматичної катастрофи, повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дозвольте мені ще раз чітко сказати: поступова відмова від викопного палива є важливою та неминучою. Жодна тактика зволікання чи залякування цього не змінить. Будемо сподіватися, що ще не запізно», – сказав він на Всесвітньому економічному форумі в Давос.

Майже 200 країн погодилися на кліматичному саміті COP28 минулого місяця почати скорочувати глобальне споживання викопного палива, щоб запобігти найгіршим змінам клімату.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Угода, укладена після двотижневих переговорів, мала надіслати повідомлення інвесторам і політикам про те, що світ повинен відмовлятися від викопного палива.

«Ми повинні діяти зараз, щоб забезпечити справедливий і справедливий перехід до відновлюваної енергії», – додав Гутерреш.

Нагадаємо, Федеральне агентство Німеччини має на меті отримати 263,2 МВт сонячної енергії (з розташованих на дахах сонячних панелей) та 2,48 ГВт наземної вітрової потужності в перших тендерах на 2024 рік.