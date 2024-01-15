Туреччина пропустить форум у Давосі через позицію Ердогана щодо Гази – Bloomberg

Ердоган сказав посадовцям Туреччини пропустити Всесвітній економічний форум через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС

Засновник та виконавчий голова форуму Клаус Шваб засудив терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав посадовцям своєї країни пропустити цьогорічний Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами неназваних посадовців, міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек планував відвідати цьогорічний ВЕФ, поки Ердоган, який критикує війну Ізраїлю проти ХАМАС, не скасував це рішення.

Засновник та виконавчий голова форуму Клаус Шваб засудив терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю після того, як терористичне угруповання вбило близько 1200 осіб під час свого нападу в жовтні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хоча Шваб також закликав вжити заходів для захисту цивільного населення Гази після початку ізраїльської операції, ця заява обурила турецьких політиків.

Рішення Ердогана відкликати своїх високопосадовців з саміту ускладнює зусилля Туреччини відновити зв'язок зі світовими інвесторами на тлі зменшення інвестицій в країну останніми роками через економічну політику Анкари.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази.

До слова, 14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки і політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни і міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».