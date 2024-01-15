Німеччина планує збільшити виробництво сонячної та вітрової енергетики

У 2023 році регулятор електроенергії мав на меті розподілити 650 МВт дахової сонячної енергії

У поточному році Німеччина прагне отримати 900 МВт потужності для сонячних установок на будинках

Федеральне агентство Німеччини має на меті отримати 263,2 МВт сонячної енергії (з розташованих на дахах сонячних панелей) та 2,48 ГВт наземної вітрової потужності в перших тендерах на 2024 рік, повідомляє renewablesnow.

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Згідно з даними, оприлюдненими на сайті відомства, кінцевий термін подання пропозицій в обох тендерних раундах – 1 лютого.

Тендер на вітрову енергетику запрошує проекти, схвалені до 4 січня 2024 року, і встановлює максимальну цінову межу до 0,0735 євро (0,080 доларів США) за кВт-год. Ця максимальна ціна залишалася незмінною з 2023 року.

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Окрім цього першого конкурсу, на 2024 рік заплановано ще три раунди тендеру на берегову вітрову енергетику з кінцевими термінами 1 травня, 1 серпня та 1 листопада. Кожен із раундів буде орієнтовано на 2,5 ГВт потужності.

Для проектів у категорії дахових сонячних батарей, що конкурують у 2024 році, було встановлено граничну ціну в 0,105 євро за кВт-год, що нижче верхньої межі попереднього року в 0,1125 євро за кВт-год. Аукціон проходитиме за схемою оплати за ставку.

У поточному році Німеччина прагне отримати 900 МВт потужності для сонячних установок на будинках і шумозахисних бар'єрах через три конкурси з кінцевими термінами 1 лютого, 1 червня і 1 жовтня.

У 2023 році регулятор електроенергії мав на меті розподілити 650 МВт дахової сонячної енергії за три конкурси, але завершив рік із 579 МВт нагород.