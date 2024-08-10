Інвестори наполягають на терміновості надання податкових пільг для вітроенергетики – асоціація

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі

Експерт підкреслила, що до 2033 року ВДЕ можуть реалістично збудувати 10 ГВт нових потужностей і замістити зруйновану генерацію

Влада України має терміново виправити помилку щодо відсутності податкових стимулів для галузі вітроенергетики, оскільки ця галузь може забезпечити створення близько 5 ГВт потужності в найближчі десять років. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.

«Це дуже несправедлива ситуація, коли ми чуємо заяви про необхідність заміщення втрачених потужностей новими з ВДЕ,а потім із законів, які мають знизити податкове навантаження і прискорити реалізацію нових проєктів виключають норму по миту і ПДВ для обладнання для вітроенергетики та біоенергетики», – сказала Верещинська.

За її словами, інвестори покладали великі сподівання на відповідні законодавчі зміни закону про мито і ПДВ, надавали свої пропозиції.

«Але в результаті, правки були вибірково внесені в інші законопроєкти по розмінуванню. Туди потрапило лише обладнання для СЕС, газових установок, установок зберігання енергії», – додала Верещинська.

Вона підкреслила, що до 2033 року ВДЕ можуть реалістично збудувати 10 ГВт нових потужностей і замістити зруйновану генерацію.

«Це виглядає дуже несправедливо, зважаючи на те, що майже половина із тих запланованих 10 ГВт ВДЕ – це буде вітер», – зазначила директорка ЄУЕА.

При цьому вона заявила, що інвестори будуть комунікувати з депутатами для внесення потрібних кодів, щоб податкові стимули все ж надавались і для галузі вітроенергетики.

Як повідомлялося раніше, Українська вітроенергетична асоціація заявляла про те, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії може поглибитись. На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.