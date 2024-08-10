Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Інвестори наполягають на терміновості надання податкових пільг для вітроенергетики – асоціація

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Інвестори наполягають на терміновості надання податкових пільг для вітроенергетики – асоціація
На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі
ілюстративне фото: Depositphotos

Експерт  підкреслила, що до 2033 року ВДЕ можуть реалістично збудувати 10 ГВт нових потужностей і замістити зруйновану генерацію

Влада України має терміново виправити помилку щодо відсутності податкових стимулів для галузі вітроенергетики, оскільки ця галузь може забезпечити створення близько 5 ГВт потужності в найближчі десять років. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства. 

«Це дуже несправедлива ситуація, коли ми чуємо заяви про необхідність заміщення втрачених потужностей новими з ВДЕ,а потім із законів, які мають знизити податкове навантаження і прискорити реалізацію нових проєктів виключають норму по миту і ПДВ для обладнання для вітроенергетики та біоенергетики», – сказала Верещинська.

За її словами, інвестори покладали великі сподівання на відповідні законодавчі зміни закону про мито і ПДВ, надавали свої пропозиції.

«Але в результаті, правки були вибірково внесені в інші законопроєкти по розмінуванню. Туди потрапило лише обладнання для СЕС, газових установок, установок зберігання енергії», – додала Верещинська.

Вона підкреслила, що до 2033 року ВДЕ можуть реалістично збудувати 10 ГВт нових потужностей і замістити зруйновану генерацію.

«Це виглядає дуже несправедливо, зважаючи на те, що майже половина із тих запланованих 10 ГВт ВДЕ – це буде вітер», – зазначила директорка ЄУЕА.

При цьому вона заявила, що інвестори будуть комунікувати з депутатами для внесення потрібних кодів, щоб податкові стимули все ж надавались і для галузі вітроенергетики.

Як повідомлялося раніше, Українська вітроенергетична асоціація заявляла про те, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії може поглибитись. На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.

Теги: інвестиції альтернативна енергетика енергетика вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Інвестори наполягають на терміновості надання податкових пільг для вітроенергетики – асоціація
Інвестори наполягають на терміновості надання податкових пільг для вітроенергетики – асоціація
У 130 закладах «первинки» встановлять сонячні станції: деталі проєкту
У 130 закладах «первинки» встановлять сонячні станції: деталі проєкту
Борги перед зеленими інвесторами стримують активне будівництво нових енергопотужностей – інвестори
Борги перед зеленими інвесторами стримують активне будівництво нових енергопотужностей – інвестори
Будівництво зелених електростанцій покращуватиме стан економіки – НБУ
Будівництво зелених електростанцій покращуватиме стан економіки – НБУ
На Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція (фото)
На Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція (фото)
Єврокомісія побачила перешкоду для розвитку технології уловлювання та зберігання вуглецю
Єврокомісія побачила перешкоду для розвитку технології уловлювання та зберігання вуглецю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
20K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
14K
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
11K
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
9928
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8908
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua