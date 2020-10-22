Іспанія отримає грант 10 млн євро на проект з виробництва «зеленого» водню нова енергія



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Іспанський острів-курорт Майорка стане водневої столицею Середземномор'я Фото: sailme.eu

Щорічно буде проводитися 300 тонн екологічно чистого водню

Спільне підприємство Європейської комісії з паливних елементів і водню (FCH JU) вибрало проект Green Hysland на Балеарських островах (Іспанія) для виділення гранту ЄС на суму 10 мільйонів євро. Це стане другим за величиною грантом Єврокомісії по проекту «зеленого» водню і найбільшим грантом, який коли-небудь був запропонований середземноморської країні, - повідомляється на офіційному сайті FCH JU.

Відповідно до нової водневої стратегією ЄС, Green Hysland стане флагманським проектом Південної Європи. Він створить «зелену» водневу екосистему, яка буде виробляти, розповсюджувати та використовувати в рік не менше 300 тонн поновлюваного водню, отриманого на острові Майорка за допомогою сонячної енергії.

Проект також є частиною «Дорожньої карти водню», нещодавно схваленої урядом Іспанії. Згідно з документом до 2030 року в країні будуть створені водневі електростанції загальною потужністю 4 ГВт, передбачуваний загальний обсяг інвестицій - 8,9 млрд євро.

Проект Green Hysland буде працювати в 2021-2025 роках, і дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на Майорці до 21 тис тонн в рік до кінця проекту.