Єврокомісія побачила перешкоду для розвитку технології уловлювання та зберігання вуглецю

Уловлювання CO2 з труб або під час промислових процесів, таких як виробництво цементу, сталі або скла, вже є енергомісткою і дорогою пропозицією

Торгова асоціація Carbon Capture and Storage (CCS) Europe попередила Єврокомісію, що виконавча влада ЄС не приділила уваги питанню чистоти вуглекислого газу в опублікованих 24 липня нових рекомендаціях щодо впровадження Директиви про зберігання CO2 від 2009 року. Про це повідомляє Екополітика.

Великі виробники попереджають, що потенційні оператори сховищ вимагають, щоб парниковий газ спочатку був очищений до такої міри, що це перестає бути економічно вигідним. ЄС покладає свої кліматичні амбіції на уловлювання та зберігання вуглецю (Carbon Capture and Storage – CCS), щоб запобігти мільярдам тонн викидів CO2 у найближчі роки. Але технічна перешкода може затримати розгортання технології, яка, за визнанням навіть її прихильників, ледве почала розвиватися.

Директор асоціації CCS Кріс Девіс зауважив, що нові рекомендації не встановили критеріїв, які стандарти чистоти CO2 є прийнятними. Цей фактор дозволяє операторам встановлювати власні вимоги.

Європейські стейкхолдери важкої промисловості говорять, що використання CCS буде економічно доцільним тільки в тому випадку, якщо буде дешевше, ніж оплата квот на викиди в рамках системи торгівлі викидами ЄС, яка наразі становить близько €66 за еквівалент тонни двоокису вуглецю. Уловлювання CO2 з труб або під час промислових процесів, таких як виробництво цементу, сталі або скла, вже є енергомісткою і дорогою пропозицією.

Девіс попередив, що оператори сховищ вимагають додаткового очищення парникового газу від оксидів сірки (SOx) або водяної пари, оскільки побоюються їхнього руйнівного впливу на обладнання для транспортування і впорскування CO2. Але така передпідготовка двоокису вуглецю, на його думку, призведе до «витрат, які можуть бути настільки обтяжливими, що промислові підприємства продовжуватимуть викидати CO2 в атмосферу».

Це є ще однією перешкодою для впровадження технології, яка, на думку Єврокомісії, необхідна для досягнення кліматичних цілей ЄС і досягнення нульового рівня викидів до середини століття.