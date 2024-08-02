Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Єврокомісія побачила перешкоду для розвитку технології уловлювання та зберігання вуглецю

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Єврокомісія побачила перешкоду для розвитку технології уловлювання та зберігання вуглецю
ЄС покладає свої кліматичні амбіції на уловлювання та зберігання вуглецю
ілюстративне фото

Уловлювання CO2 з труб або під час промислових процесів, таких як виробництво цементу, сталі або скла, вже є енергомісткою і дорогою пропозицією

Торгова асоціація Carbon Capture and Storage (CCS) Europe попередила Єврокомісію, що виконавча влада ЄС не приділила уваги питанню чистоти вуглекислого газу в опублікованих 24 липня нових рекомендаціях щодо впровадження Директиви про зберігання CO2 від 2009 року. Про це повідомляє Екополітика.

Великі виробники попереджають, що потенційні оператори сховищ вимагають, щоб парниковий газ спочатку був очищений до такої міри, що це перестає бути економічно вигідним. ЄС покладає свої кліматичні амбіції на уловлювання та зберігання вуглецю (Carbon Capture and Storage – CCS), щоб запобігти мільярдам тонн викидів CO2 у найближчі роки. Але технічна перешкода може затримати розгортання технології, яка, за визнанням навіть її прихильників, ледве почала розвиватися.

Директор асоціації CCS Кріс Девіс зауважив, що нові рекомендації не встановили критеріїв, які стандарти чистоти CO2 є прийнятними. Цей фактор дозволяє операторам встановлювати власні вимоги.

Європейські стейкхолдери важкої промисловості говорять, що використання CCS буде економічно доцільним тільки в тому випадку, якщо буде дешевше, ніж оплата квот на викиди в рамках системи торгівлі викидами ЄС, яка наразі становить близько €66 за еквівалент тонни двоокису вуглецю. Уловлювання CO2 з труб або під час промислових процесів, таких як виробництво цементу, сталі або скла, вже є енергомісткою і дорогою пропозицією.

Девіс попередив, що оператори сховищ вимагають додаткового очищення парникового газу від оксидів сірки (SOx) або водяної пари, оскільки побоюються їхнього руйнівного впливу на обладнання для транспортування і впорскування CO2. Але така передпідготовка двоокису вуглецю, на його думку, призведе до «витрат, які можуть бути настільки обтяжливими, що промислові підприємства продовжуватимуть викидати CO2 в атмосферу».

Це є ще однією перешкодою для впровадження технології, яка, на думку Єврокомісії, необхідна для досягнення кліматичних цілей ЄС і досягнення нульового рівня викидів до середини століття.

Читайте також: Нереальні терміни та тиск на підприємства: експерти розкритикували новий закон про викиди
Теги: екологія технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони – технологія, яка змінює наше сьогодення
Дрони лише почали змінювати війну. Що на нас чекає
11 липня, 19:49
В Україні існує можливість для військових пройти реабілітацію і протезування за кордоном
«Черги для військових на протезування немає». Як держава допомогає тим, хто втратив кінцівки Інтерв'ю
19 липня, 11:07
Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими
Орбан назвав цинічну причину, чому Путін «відкинув пропозицію» про перемир'я
8 липня, 19:01
Азовці підготують учителів для курсу «Захист України»
«Азов» долучився до реформи одного зі шкільних предметів
13 липня, 15:50
Ударні безпілотники Bayraktar використовуються українською армією
Турецькі безпілотники на українських двигунах. Дипломат розказав про співпрацю двох країн у ВПК
13 липня, 10:00
Протезист-ортезист – дефіцитна професія
Мінсоцполітики назвало кількість вітчизняних підприємств, які виготовляють протези
21 липня, 09:31
Дрони зовні дуже схожі на комах
Нідерландські вчені створили дрон, що рухається як комаха (відео)
23 липня, 04:21
Китайські науковці кажуть, що розробили нову технологію чіпа
«Виявляє ціль за секунди»: Китай зробив прорив у радіолокаційних технологіях
Сьогодні, 10:57
Валерій Залужний зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі (на фото зліва)
Штучний інтелект на полі бою: Залужний зустрівся з віцепрезидентом компанії Palantir
31 липня, 20:53

Новини

Єврокомісія побачила перешкоду для розвитку технології уловлювання та зберігання вуглецю
Єврокомісія побачила перешкоду для розвитку технології уловлювання та зберігання вуглецю
Депутати хочуть поширити податкові пільги на обладнання для вітроенергетики
Депутати хочуть поширити податкові пільги на обладнання для вітроенергетики
Європа досягла збільшення потужностей біометану на 37%
Європа досягла збільшення потужностей біометану на 37%
Виплата боргів інвесторам дозволить мати кошти на нові проєкти зеленої енергетики та системи накопичення енергії – інвестор
Виплата боргів інвесторам дозволить мати кошти на нові проєкти зеленої енергетики та системи накопичення енергії – інвестор
На світ чекає рекордне зростання споживання електроенергії – експерти
На світ чекає рекордне зростання споживання електроенергії – експерти
Держава не створила умови для будівництва нових електростанцій, що вигідно Росії – інвестори
Держава не створила умови для будівництва нових електростанцій, що вигідно Росії – інвестори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
20K
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
11K
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
8531
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6673
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
6136
Розгром «вагнерівців» у Малі: розвідка повідомила, як реагує Кремль

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua