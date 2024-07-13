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«Азов» долучився до реформи одного зі шкільних предметів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Азов» долучився до реформи одного зі шкільних предметів
Азовці підготують учителів для курсу «Захист України»
фото: 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ/Telegram

Військові підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО

12-та бригада Національної гвардії України «Азов» стала першою серед Сил оборони, чиї бійці долучилися до реформи курсу «Захист України» для учнів 10-11 класів. Військові підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО. Про це повідомила пресслужба бригади.

У «Азові» розповіли, що учасники тренерського курсу дізнаються від військовослужбовців бригади про сутність сучасної війни і взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями.

«Завдання тренерів: оживити застарілу програму курсу і зробити його цікавим і корисним для школярів. Тренери передадуть отримані від «азовців» знання своїм підопічним вже під час викладання», – наголосила бригада.

Залучення бійців «Азова» до реформи в бригаді назвали «кроком освіти назустріч змінам в українському суспільстві і залученню професійних військових до виховання молодого покоління».

Міністерство освіти і науки ґрунтовно переглядає дисципліну «Захист України». Відомство вже повністю переписало освітню програму, змінило рекомендований перелік обладнання для класів, розробило методику, в який спосіб організувати освітній простір та процес навчання.

У цій дисципліні буде 6 модулів, серед них і домедична допомога, де є елементи тактичної медицини. Також там буде різноманітна інженерія, що передбачає, зокрема, навички управління безпілотними апаратами, радіозв'язок і різноманітні технології, пов'язані з військовим контекстом. А ще МОН передбачило топографію і тактику: базові знання та навички.

Раніше Верховна Рада прийняла в цілому закон про дошкільну освіту. Відповідне рішення підтримали 299 депутатів. 

Нагадаємо, на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища.

До слова, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, учні зможуть навчатися за допомогою штучного інтелекту, VR-технологій, Minecraft та Убер-Школи.

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Теги: Верховна Рада закон Миколаїв військові технології бомбосховища Литва навчання

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