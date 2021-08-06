У Бірмінгемі презентовано перший водневий двоповерховий автобус

До кінця 2021 року таких двоповерхових автобусів Wrightbus буде вже двадцять

Міська рада Бірмінгема (Англія) представила перший зі своїх двадцяти нових автобусів на водневих паливних елементах виробництва північноірландської компанії Wrightbus. Очікується, що всі інноваційні автобуси будуть введені в експлуатацію до кінця цього року, – повідомляє H2 View.

Нові автобуси Wrightbus були придбані в рамках пілотної програми Ради по водневим автобусам з чистим повітрям, мета якої – дати поштовх розвитку ринку водню в якості життєздатного палива з нульовим рівнем викидів. Автобуси будуть експлуатуватися в Бірмінгемі транспортною компанією National Express.

Водневі Wrightbus споживають в чотири рази менше палива в порівнянні зі стандартними дизельними автобусами, долаючи на одній заправці 500 км, з можливістю дозаправки за 7-10 хвилин. Очікується, що кожен водневий автобус заощадить до 80 тонн вуглекислого газу на рік.

«Автобуси на паливних елементах пропонують практичне рішення декарбонізації громадського транспорту і негайного поліпшення якості повітря. Доставка першого автобуса – відмінна новина. Це означає, що тепер ми можемо працювати з нашими партнерами National Express, щоб почати тестування і навчання водіїв, перш ніж автобуси вийдуть на регулярні рейси», – сказав член комітету з питань транспорту і навколишнього середовища міської ради Бірмінгема Васим Заффар.