Мінінфраструктури задумалося про випуск в Україні водневих автомобілів

Відомство випустило відповідний проект наказу

Міністерство інфраструктури України працює над створенням можливостей для імпортування водневих автомобілів, а також їх виробництва в нашій країні, – повідомляють Elektrovesti.

Відповідний проект наказу «Про затвердження змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання» оприлюднено на сайті відомства.

Документ також передбачає відстрочення до 2025 року деяких конструктивних вимог до транспортних засобів. Це стосується правил щодо ременів безпеки, пристроїв освітлення та світлової сигналізації, дзеркал заднього виду. Відстрочка вимог введена для підтримки національних виробників, імпортерів, дилерів, а також споживачів від подорожчання виробництва і кінцевої вартості автомобілів.

Міністерство інфраструктури України зазначає, що в даний час в нашій країні відсутні вимоги до водневих автомобілів.

«Автомобілі, що працюють на водні, не завдають шкоди довкіллю, так як мають нульовий рівень викидів вуглецю. Збільшення кількості таких транспортних засобів знизить рівень негативного впливу на навколишнє середовище», – заявляють в міністерстві.