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    Аеропорт столиці Шотландії має намір використовувати для свого транспорту водень

    нова енергія
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    Аеропорт Единбурга має намір до 2040 року відмовитися від вуглецевого палива - Аеропорт столиці Шотландії має намір використовувати для свого транспорту водень

    Аеропорт Единбурга має намір до 2040 року відмовитися від вуглецевого палива

    Фото: h2-view.com

    Постачанням екологічно чистого палива займеться найбільша енергетична компанія Данії Ørsted

    Аеропорт Единбурга, столиці Шотландії, підписав меморандумом про взаєморозуміння з найбільшою енергетичною компанією Данії Ørsted про впровадження на території аеропорту водневих технологій, – повідомляє H2 View.

    Одним з важливих методів декарбонізації аеропорту Единбурга (це заплановано до 2040 року) є використання відновлюваного водневого палива, який можна в великих масштабах виробляти на морських вітряних електростанціях, в транспортному секторі авіаційного підприємства.

    «Ми домоглися величезних успіхів у нових технологіях, і хочемо продовжувати запроваджувати нововведення для декарбонізації авіації. Хоча авіаційна емісія в основному пов'язана з літаками, ми можемо зіграти свою роль в тому, щоб транспорт аеропорту перейшов на екологічно чисте паливо», – сказав виконавчий директор аеропорту Единбурга Гордон Дьюар.

    «Це ключовий етап на шляху Шотландії до досягнення нульової позначки до 2040 року. Поки що ми досягли величезних успіхів у виробництві екологічно чистої енергії, наступний етап – використання зеленої електроенергії для декарбонізації промисловості та транспорту. Зелений водень є ключем до цього», – сказав у свою чергу глава британського відділення компанії Ørsted Дункан Кларк.

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    Теги: Шотландія Данія аеропорт транспорт водень
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    Аеропорт столиці Шотландії має намір використовувати для свого транспорту водень