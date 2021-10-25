Аеропорт столиці Шотландії має намір використовувати для свого транспорту водень

Аеропорт столиці Шотландії має намір використовувати для свого транспорту воденьнова енергія
Аеропорт Единбурга має намір до 2040 року відмовитися від вуглецевого палива
Постачанням екологічно чистого палива займеться найбільша енергетична компанія Данії Ørsted
Аеропорт Единбурга, столиці Шотландії, підписав меморандумом про взаєморозуміння з найбільшою енергетичною компанією Данії Ørsted про впровадження на території аеропорту водневих технологій, – повідомляє H2 View.
Одним з важливих методів декарбонізації аеропорту Единбурга (це заплановано до 2040 року) є використання відновлюваного водневого палива, який можна в великих масштабах виробляти на морських вітряних електростанціях, в транспортному секторі авіаційного підприємства.
«Ми домоглися величезних успіхів у нових технологіях, і хочемо продовжувати запроваджувати нововведення для декарбонізації авіації. Хоча авіаційна емісія в основному пов'язана з літаками, ми можемо зіграти свою роль в тому, щоб транспорт аеропорту перейшов на екологічно чисте паливо», – сказав виконавчий директор аеропорту Единбурга Гордон Дьюар.
«Це ключовий етап на шляху Шотландії до досягнення нульової позначки до 2040 року. Поки що ми досягли величезних успіхів у виробництві екологічно чистої енергії, наступний етап – використання зеленої електроенергії для декарбонізації промисловості та транспорту. Зелений водень є ключем до цього», – сказав у свою чергу глава британського відділення компанії Ørsted Дункан Кларк.
Читайте також: