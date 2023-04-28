Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Після звільнення Юлія дала інтерв'ю для YouTube-каналу «Неавторка»
Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club відмовилося від співпраці з баристою Юлією через її пости в Twitter, у яких дівчина насміхається з фемінізму й ЛГБТ та засуджує дівчат, яких принижували на «вечірках блогерів». Після цього закладу почали надходити погрози.
З-поміж іншого, Юлія у Twitter називає феміністок «мавпами», які «гірше русні», а фемінізм – «нав'язуванням всратої ідеології соціуму». Також вона засуджує дівчат, яких знімали непритомними на «вечірках блогерів»: мовляв, резонанс у цій ситуації створений штучно, а відео були постановними.
Після звільнення Юлія дала інтерв'ю для YouTube-каналу «Неавторка», у якому розповіла, що завершила півтораденне стажування і почала працювати у кафе неофіційно. Скандал виник, коли 18 квітня на сторінці закладу у Tik-Tik користувачі впізнали Юлію на відео і висловили обурення через її пости у соцмережах. Тоді кафе розірвало співпрацю з дівчиною.
Сама Юлія заявляє, що не транслювала свою думку на роботі та не розповідала про свої соцмережі.
«Мій тато військовий. Він знає про цю ситуацію. Він не зрозумів, в чому проблема. Я сказала, що проти фемінізму, бо це зараз це ні*рена не фемінізм, бо це презумпція вини чоловіків. Ті, хто скаржився, навіть не ходять в цей заклад», – каже дівчина в інтерв'ю.
Юлія переконана, що її звільнили «ні за що», і переймається, що ситуація може вплинути на майбутні пошуки роботи.
«Бажаю цьому закладу успіхів у голодних іграх, бо я знаю, що їм погрожували підпалом. У мене є острах, що це може вплинути на мій подальший пошук роботи. Одне діло оцінювати людські якості, а друге робочі, а третє – світогляд», – вважає вона.
Реакція закладу
Кафе оприлюднило офіційну заяву, в якій наголосило, що прагне сходитися у цінностях зі своїми працівників, і що йому важлива репутація. У закладі розповіли, що Юлія проходила в них стажування.
«На останній стадії ми зрозуміли, що ця людина не відповідає стандартам, як професійної етики, так і необхідним професійним навичкам, починаючи від помилок в додаванні інгредієнтів і завершуючи професійною комунікацією», – йдеться в заяві кафе.
У закладі також повідомили, що після інциденту їм почали надходити погрози «від різних радикальних груп щодо підпалу нашого закладу, розбиття вікон та погрози фізичної розправи». Кафе переконане, що причиною погроз є розірвання співпраці з Юлією.
«Ми вважаємо це неприпустимим і будемо звертатися у правоохоронні органи», – заявили в закладі.
Нагадаємо, кілька днів тому, Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club опинилось у центрі скандалу, через те, що звільнило з 26-річну Юлію з Миколаєва, яка працювала у закладі баристою, адже та відзначилась неоднозначними поглядами на фемінізм та ЛГБТ. Про це пише видання Zaxid.
Коментарі — 0