Головна Новини
search button user button menu button

Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club погрожують спалити
фото з відкритих джерел

Після звільнення Юлія дала інтерв'ю для YouTube-каналу «Неавторка»

Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club відмовилося від співпраці з баристою Юлією через її пости в Twitter, у яких дівчина насміхається з фемінізму й ЛГБТ та засуджує дівчат, яких принижували на «вечірках блогерів». Після цього закладу почали надходити погрози.

З-поміж іншого, Юлія у Twitter називає феміністок «мавпами», які «гірше русні», а фемінізм – «нав'язуванням всратої ідеології соціуму». Також вона засуджує дівчат, яких знімали непритомними на «вечірках блогерів»: мовляв, резонанс у цій ситуації створений штучно, а відео були постановними.

Після звільнення Юлія дала інтерв'ю для YouTube-каналу «Неавторка», у якому розповіла, що завершила півтораденне стажування і почала працювати у кафе неофіційно. Скандал виник, коли 18 квітня на сторінці закладу у Tik-Tik користувачі впізнали Юлію на відео і висловили обурення через її пости у соцмережах. Тоді кафе розірвало співпрацю з дівчиною.

Сама Юлія заявляє, що не транслювала свою думку на роботі та не розповідала про свої соцмережі.

«Мій тато військовий. Він знає про цю ситуацію. Він не зрозумів, в чому проблема. Я сказала, що проти фемінізму, бо це зараз це ні*рена не фемінізм, бо це презумпція вини чоловіків. Ті, хто скаржився, навіть не ходять в цей заклад», – каже дівчина в інтерв'ю.

Юлія переконана, що її звільнили «ні за що», і переймається, що ситуація може вплинути на майбутні пошуки роботи.

«Бажаю цьому закладу успіхів у голодних іграх, бо я знаю, що їм погрожували підпалом. У мене є острах, що це може вплинути на мій подальший пошук роботи. Одне діло оцінювати людські якості, а друге робочі, а третє – світогляд», – вважає вона.

Реакція закладу

Кафе оприлюднило офіційну заяву, в якій наголосило, що прагне сходитися у цінностях зі своїми працівників, і що йому важлива репутація. У закладі розповіли, що Юлія проходила в них стажування.

«На останній стадії ми зрозуміли, що ця людина не відповідає стандартам, як професійної етики, так і необхідним професійним навичкам, починаючи від помилок в додаванні інгредієнтів і завершуючи професійною комунікацією», – йдеться в заяві кафе.

У закладі також повідомили, що після інциденту їм почали надходити погрози «від різних радикальних груп щодо підпалу нашого закладу, розбиття вікон та погрози фізичної розправи». Кафе переконане, що причиною погроз є розірвання співпраці з Юлією.

«Ми вважаємо це неприпустимим і будемо звертатися у правоохоронні органи», – заявили в закладі.

Нагадаємо, кілька днів тому, Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club опинилось у центрі скандалу, через те, що звільнило  з 26-річну Юлію з Миколаєва, яка працювала у закладі баристою, адже та відзначилась неоднозначними поглядами на фемінізм та ЛГБТ. Про це пише видання Zaxid.

Теги: кримінал Львів скандал Україна погрози

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Футболіст зперших днів війни взяв до рук зброю і захищав Україну
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
26 квiтня, 01:36
НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard
Танки Leopard: Німеччина, Польща та Україна підписали угоду
21 квiтня, 17:59
Північноатлантичний альянс для Чехії є критично важливим аспектом безпеки
Президент Чехії анонсував візит до України
19 квiтня, 19:51
Транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано з 21 на 22 квітня
Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна
18 квiтня, 19:34
До 1 травня українці повині оплатити заборгованність за компослугами, щоб розраховувати на отримання субсидій
Українцям відмовлять у призначенні субсидії. Названо причини та як цього уникнути
12 квiтня, 03:49
Візит про майбутнє: поїздка Зеленського до Варшави
«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
6 квiтня, 17:40
Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія є продовжувачем Радянського Союзу
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН
4 квiтня, 06:53
Генерал Марк Міллі розповів про допомогу союзників Україні
Американський генерал оцінив ймовірність перемоги України у цьому році
1 квiтня, 07:03
Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів
Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів
30 березня, 19:23

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
38K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
23K
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
16K
Що потрібно, аби виключити Росію з ООН? Польський дипломат озвучив варіант
11K
Ракетний удар по Миколаєву: нові деталі нічного терору (фото)
7554
Синоптики оголосили на 28 квітня помаранчевий рівень небезпеки (мапа)

Новини

Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57
У Чехії вчителька розповідала, що українці здирають з росіян шкіру і вбивають дітей: деталі
Сьогодні, 02:04
Українців попередили про дефіцит електроенергії влітку – Укренерго (відео)
Сьогодні, 01:06
У бою загинув український журналіст і комунікаційник Олександр Бондаренко
Сьогодні, 00:46
Верещук сказала скільки українців залишилося без житла через напад Росії (відео)
Вчора, 23:31
На окупованих територіях ворог змушує місцевих жителів дивитися пропагандистські фільми
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту