Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа

Хлопця, який займався сексом з дівчиною, не викликали до суду

Львів’яни відверто розчаровані гендерною несправедливістю суддів

Франківський районний суд Львова судив 18-річну місцеву мешканку за статевий контакт на тролейбусній зупинці. Про це пише Zaxid.net.

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Як зазначається, наприкінці лютого пара займалася сексом на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській, йдеться у постанові суду, оприлюдненій у квітні.

Утім, у документі йдеться, що лише львів'янка діяла розпусно. Саме це висновок суду викликав обурення у мережі.

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«Вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності», – йдеться у постанові суду.

Зазначимо, що чоловіка, з яким у дівчини були статеві стосунки, до відповідальності не притягували та до суду не викликали. Натомість львів'янка на засіданні свою провину повністю визнала.

Львів’яни відверто розчаровані гендерною несправедливістю суддів.

«Зазначимо, що чоловіка, з яким у дівчини були статеві стосунки, до відповідальності не притягували та до суду не викликали. Натомість львів'янка на засіданні свою провину повністю визнала», – написав Михайло Голуб.

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«Зазначимо, що чоловіка, з яким у дівчини були статеві стосунки, до відповідальності не притягували та до суду не викликали. Натомість львів'янка на засіданні свою провину повністю визнала», – написала журналістка Мар’яна П’єцух.

«Зазначається, що пізно ввечері 25 лютого львів’янка займалась сексом з хлопцем на зупинці громадського транспорту на вулиці Кульпарківській. Однак, у постанові Франківського районного суду йдеться, що саме дівчина діяла розпусно», – обурився Володимир Передерко.

«В нас досі патріархальне суспільство багато в чому, але ж не на стільки! Чому хлопця не засудили? І навіть не викликали до суду? Чи він заніс хабар? Чи просто тік з місця злочину і поліція його просто не впіймала? Ну чітко ж сказано в постанові суду, що вона там не сама сексом займалася – чому тільки одне звинувачення???», – висловилася Анна Бару.

Нагадаємо, у Львові водій та пасажири авто Range Rover, які гучно слухали музику Лепса та агресивно реагували на зауваження, отримали повістки.