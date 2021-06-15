Починаються випробування водневого позашляховика Land Rover Defender

Випробування Defender на водневих паливних елементах почнуться в кінці 2021 року

Британський концерн Jaguar Land Rover заявив про розробку легендарного позашляховика Defender з силовою установкою на водневих паливних елементах, випробування якого почнуться в 2021 році. Вже через чотири роки компанія припинить оснащувати автомобілі Jaguar двигунами внутрішнього згоряння, – повідомляють Elektrovesti.

До кінця десятиліття до 60% усіх проданих автомобілів Land Rover і 100% машин марки Jaguar будуть забезпечувати нульовий вуглецевий слід.

Для британського автовиробника, який до цих пір робив ставку виключно на електромобілі, це серйозний прецедент. До переваг машин на водневих паливних елементах можна віднести здатність швидко заповнювати запас ходу і долати після цього істотні відстані, виділяючи замість вуглекислого газу лише воду.

Важкі транспортні засоби виграють від переходу на водень в порівнянні з використанням тільки акумуляторних батарей, тому експеримент Land Rover з позашляховиком Defender цілком виправданий, якщо не враховувати інфраструктурні проблеми – поки що в країні мало водневих заправних станцій.