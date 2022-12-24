Стало відомо яка країна встановила найбільше сонячних панелей у цьому році

Сонячні панелі встановлені на плавучій фотоелектричній станції на озері в Гальтерні

Зараз 10 країн ЄС додають принаймні 1 ГВт сонячної енергії на рік

Згідно з новим звітом промислової групи SolarPower Europe, у 2022 році сонячна енергія в Європі зросла майже на 50 відсотків, повідомляє euronews.

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Звіт показує, що ЄС встановив рекордні 41,4 ГВт сонячної енергії цього року – достатньо для забезпечення електроенергією еквівалента 12,4 мільйонів будинків. Це на 47 відсотків більше порівняно з 28,1 ГВт, встановлених у 2021 році.

За один рік потужність блоку виробляти електроенергію з цього відновлюваного джерела зросла на 25 відсотків.

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«Цифри зрозумілі. Сонячна енергетика пропонує рятівний круг на тлі енергетичної та кліматичної кризи», – каже Вальбурга Хеметсбергер, генеральний директор SolarPower Europe.

«Жодне інше джерело енергії не розвивається так швидко чи надійно, як сонячна».

І зростання сонячної енергії не сповільнюється. Міжнародне енергетичне агентство стверджує, що ЄС має встановити близько 60 ГВт сонячних електростанцій у 2023 році, щоб компенсувати дефіцит російського газу.

Зараз 10 країн ЄС додають принаймні 1 ГВт сонячної енергії на рік.

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Німеччина встановила більше сонячних батарей, ніж будь-яка інша країна блоку, додавши майже 8 ГВт у 2022 році. Країна займає перше місце з початку 2000-х років, але в минулому році відчула значне зростання, оскільки високі ціни на енергію зробили відновлюване джерело енергії. економічно ефективне рішення.

З невеликим відривом за нею йде Іспанія (7,5 ГВт), де у 2022 році кількість сонячних установок збільшилася на 55 відсотків. Частково це сталося завдяки зростанню сонячних панелей на дахах і енергетичній кризі.

Польща (4,9 ГВт), Нідерланди (4,0 ГВт) і Франція (2,7 ГВт) складають решту п'ятірки лідерів.

Португалія опинилася відразу після Франції, вперше потрапивши в топ-10, з неймовірним зростанням кількості встановлених сонячних батарей на 251 відсоток порівняно з 2021 роком.

Верхню частину турнірної таблиці замикають Данія, Греція та Швеція.

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Нагадаємо, Індія хоче перейти на 50% відновлювальної енергетики вже до 2030 року. Раніше Індію – разом із США та Китаєм – називали одним із найпривабливіших сонячних ринків у світі, адже у 2022 році в країні встановлено рекордний обсяг сонячної енергії.