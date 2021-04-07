Toyota вклала в великий водневий центр в Австралії $5,7 млн

Водневий центр сприятиме просуванню на австралійському ринку автомобілів Toyota Mirai

Найбільша японська автомобілебудівна компанія Toyota Motor Corporation відкрила в австралійському місті Альтона (передмістя Мельбурна) великий водневий центр. Інвестиції в проект склали $ 5,67 млн, – повідомляє H2 View.

Водневий центр Toyota розташований на колишньому виробничому майданчику компанії в Альтоне, на заході від Мельбурна. Він включає в себе підприємство з виробництва та зберігання зеленого водню, потужності по заправці, а також навчально-інформаційний центр. Останній буде надавати інформацію про те, як працюють водневі паливні елементи і яку користь приносить екології, суспільству і економіці екологічно чисте паливо.

Зелений водень виробляється за допомогою електролізера потужністю 200 кВт, який здатний виробляти до 80 кг водню в день. Електролізер може отримувати електроенергію від сонячної батареї, потужного акумулятора або звичайної електромережі.

Передбачається, що новий водневий центр буде сприяти збільшенню продажів в Австралії автомобілів на водневих паливних елементах Toyota Mirai. Ця модель вже сім років успішно продається в Японії і США, але відсутність розвиненої інфраструктури для заправки воднем перешкоджало широкомасштабному впровадженню Mirai в Австралії.

«Новий центр побудований для демонстрації переваг технології водневих паливних елементів. Ми прагнемо до досягнення нульового рівня викидів вуглекислого газу своїми автомобілями і заводами в рамках програми Toyota Environmental Challenge 2050, і введення в експлуатацію нового підприємства є важливим кроком на шляху до досягнення цієї мети», – сказав головний виконавчий директор Toyota Australia Метью Каллачор.