Тримаймо енергетичний фронт: в Clear Energy Group підбили підсумки першого року повномасштабної війни

Новий енергооб’єкт потужністю 330 МВт здатен замінити понад 800 тисяч кубів природного газу

Попри воєнний стан компанії вдалося реалізувати цілу низку проєктів в галузі «зеленої» енергетики та управління відходами. Про це повідомив засновник Clear Energy Андрій Гриненко.

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Так, у 2022-му спеціалісти Clear Energy очолили будівництво однієї з найпотужніших теплових станцій в Європі. Енергооб’єкт в місті Охтирка збудували за 96 днів, буквально в чистому полі. При повному навантаженні робота теплової станції потужністю в 40 МВт дозволить Україні економити близько 20 млн м3 газу за опалювальний сезон.

«Це наш внесок в енергонезалежність країни. Доки ЗСУ боронять Україну на передовій, ми надійно тримаємо енергетичний фронт, забезпечуючи світло та тепло в оселях українців. Своєю працею ми прагнемо довести, що Україна проживе без російського газу», – зазначив Андрій Гриненко

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Також, у 2022-му спеціалісти компанії спільно з НАК «Нафтогаз України», збудували та запустили сучасну біогазову станцію на Грибовицькому полігоні біля Львова. Новий енергооб’єкт потужністю 330 МВт здатен замінити понад 800 тисяч кубів природного газу. Такі обсяги забезпечать «зеленою» енергією понад 700 домогосподарств.

«Це був небезпечний об’єкт. Загоряння через накопичення газів були тут доволі частим явищем. Всі пам’ятають, як під час пожежі у 2016-му на полігоні загинуло троє працівників МНС. Ми раді, що можемо це виправити. Тепер ці 38 гектарів сміттярки безпечні для навколишнього середовища та людей», – прокоментував Андрій Гриненко.

У 2022-му Clear Energy завершили будівництво двох котелень – в Чернігові (9 МВт) та у Житомирі (6 МВт). Обидва об’єкти було запущено до опалювального сезону. А також – повністю відновили та запустили знищені агресором об'єкти в Чернігові.