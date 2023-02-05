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Іноземні документи й надалі прийматимуться Україною без апостиля – рішення Уряду

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Іноземні документи й надалі прийматимуться Україною без апостиля – рішення Уряду
фото з відкритих джерел

Це спростить життя українцям, які мають документи, видані на території Росії та Білорусі

 

Документи, виготовлені або засвідчені на території іноземних держав, приймаються на території України без спеціального посвідчення, якщо така практика існувала станом на 24 лютого 2022 року відповідно до міжнародних договорів України. 

Відповідну постанову було ухвалено 4 лютого на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Документ розроблений за результатами роботи Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн. 

Цей крок був необхідним, оскільки в грудні минулого року у відносинах з Росією та Білоруссю припинила дію міжнародна Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

В результаті громадянам України, які мають документи, видані на території цих двох держав, тепер необхідно було б проставляти на них апостиль. Тобто, вони змушені були б їхати для цього на територію держави-агресора, що є неприпустимим. 

Вказаним рішенням Уряду встановлено: протягом дії воєнного стану в Україні та ще протягом 6 місяців після нього документи, які приймалися без апостиля до 24 лютого 2022 року, продовжують прийматися без апостиля.

Теги: воєнний стан Білорусь росія документи

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