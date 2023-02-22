Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ

Латвія й Україна працюють над юридичним забезпеченням конфіскації заморожених російських активів і направлення їх на відбудову України

Латвія виконуватиме для України роль адвоката у питанні створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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За її словами, це питання обговорювалося під час зустрічі з міністеркою юстиції Латвії Інес Лібіною-Егнере. Крім того, підіймалося питання юридичного забезпечення конфіскації заморожених російських активів і направлення їх на відбудову України.

«Це одне з питань, яке пов’язане зі створенням міжнародного спецтрибуналу щодо покарання Росії за злочин агресії проти України. Відповідні юридичні механізми конфіскації заморожених підсанкційних активів РФ мають бути створені на рівні Європейського Союзу. Міністерка юстиції запевнила, що Латвія буде виконувати роль адвоката України в цьому питанні», – зазначила Кондратюк.

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Як вважає глава міністерства юстиції Латвії, усі країни Європейського союзу мають діяти разом, щоб досягти відповідного регулювання на рівні ЄС.

«Агресія Росії завдала збитків та руйнувань українській інфраструктурі, нашим містам і громадам на понад 750 млрд грн. Тому лише одного замороження російських коштів та активів країнами ЄС – недостатньо. Ці кошти мають бути конфісковані та якнайшвидше піти на відбудову України, не чекаючи завершення війни», – наголосила Кондратюк.

Нагадаємо, що Ірландія, яка не належить до військових союзів, може зробити значний внесок у створення спецтрибуналу для засудження злочину агресії РФ.

Крім того, Офіс президента назвав три варіанти функціонування спецтрибуналу над росіянами.

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До слова, Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні». Німецькі фахівці проводили власне розслідування шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації.

Раніше повідомлялося, що міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.