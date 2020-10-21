У Бельгії будується перша в світі універсальна воднева заправка нова енергія



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Концепт нової універсальної заправної станції Фото: h2-view.com

Воднева станція в Антверпені буде заправляти як наземний транспорт, так і судна

У бельгійському портовому місті Антверпені (відомий як світова «діамантова столиця») почалося будівництво першої водневої заправної станції, яка буде по-своєму унікальною, - повідомляє H2-View.

Компанія CMB.Tech, дослідницький та технологічний підрозділ Compagnie Maritime Belge (CMB), заявила, що це буде перша воднева станція в світі, яка виробляє екологічно чистий водень і здатна заправляти їм не тільки автомобілі, автобуси і важкі вантажівки, але і морські та річкові судна.

Ідея будівництва універсальної водневої заправки виникла після того, як CMB запустило пасажирське судно Hydroville, що працює на водні, але для його заправки зараз використовується спеціальний трейлер. А щоб мати можливість постачати воднем великі судна, вже необхідна заправна станція.

«Ми прагнемо стати еталоном в області водневих технологій для великомасштабних промислових додатків з упором на морську і транспортну галузі, які грають новаторську роль в переході на альтернативні джерела енергії», - сказав керуючий директор CMB.Tech Рой Камп.

Очікується, що будівництво водневої заправної станції в Антверпені буде завершено в березні 2021 року.